El Racing sufre ante el Silva para pasar a cuartos

Fuente: http://clubsilva.com

El Racing de Ferrol sigue quemando etapas en su camino hacia la final de la Copa Diputación, aunque con más apuros de los esperados. La escuadra verde se impuso en la tanda de penaltis al Silva SD por 3-4 después de que ninguno de los dos equipos consiguiera adelantarse en el marcador durante el tiempo reglamentario. Con está, son ya tres victorias en el casillero particular del Racing en lo que va de pretemporada junto con la victoria ante el Queixas en Copa y el amistosos ante O Val de Narón.

Un pase en los penaltis

Precisamente ante la SD O Val de Narón, otro equipo de la Primera Gallega como el CCD Queixas, fueron los canteranos los que tiraron del carro verde hacia la victoria por 1-3. Miguel Ángel Tena ha tomado buena nota de las sensaciones que han ido dejando los cachorros ferrolanos a lo largo de la pretemporada y algunos nombres, como el de Luis Rodríguez Chacón o Martín Da Lama, prometen ser tomados en cuenta para formar parte del primer equipo la próxima temporada.

Mackay detuvo dos de los cinco penaltis del Silva

Ane el Silva, el Racing salió con un equipo muy similar al que será el once base que formará el técnico valenciano a lo largo de la temporada, con la meta cubierta por Ian Mackay; la línea defensiva compuesta por Pascual, Víctor, Nano y Maceira; Joseba, Pablo Rey y Gonzalo en la sala de máquinas, Fran Sota y Armental por las bandas y con Joselu en la punta de flecha. A la espera, jugadores como Jacobo Trigo o Alain Eizmendi que esperarán su oportunidad para hacerse un hueco en el once inicial. El partido no tuvo mucha historia con un ritmo lento típico de pretemporada. Los dos equipos bien plantados pero más preocupados por no conceder ocasiones de gol que por proponer futbol. Incluso pudieron adelantarse los locales por medio de Joao Paulo, pero las ocasiones silveiras no llegaron a buen puerto. Por su parte, el Racing tuvo más ocasiones pero le faltó la chispa de otros encuentros y Guillermo, el arquero del Silva, supo frenar toda internada visitante.

El 0-0 obligó a resolver la contienda desde los once metros. La lotería de los penaltis se decantó del lado racinguista después de que Ian Mackay detuviera el primer penalti y el quinto, mientras que en el casillero verde ningún no se registró ningún falló desde el punto fatídico. La victoria otorga el pase a cuartos de final a la entidad de Ferrolterra, que ya aguarda un rival que saldrá del duelo entre el Victoria y el Eume. Sin prisa pero sin pausa, el Racing sigue su camino hacia la final de Copa, el primer gran objetivo de la temporada.