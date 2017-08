El Navalcarnero amarga el estreno del Cerceda

Google Plus

Partido especial en O Roxo. Por ser el primero del CCD Cerceda en Segunda División 'B' y por ser sede del primer tanto de la temporada en la categoría. El conjunto gallego fue protagonista para mal de ésta circunstancia al encajar una pena máxima en el inicio del encuentro ante el CDA Navalcarnero. Los nervios en los primeros minutos los aprovechó el cuadro madrileño que terminaría el choque pidiendo, prácticamente, la hora. Tres puntos que se marchan de tierras cercedenses para un equipo que se ha construido rápido y que amenaza con dar 'sustos' a sus próximos rivales.

Dos equipos y un mismo objetivo: conseguir la permanencia en Segunda División 'B', en una temporada que se presenta complicada. Tito Ramallo se estrenaba al frente del CCD Cerceda y lo hacía con este once inicial: Magunazelaia; Soto, Armando, Uxío Marcos, Juanmi Heredero; Pablo Agulló, Kike Pérez; Axel, Hugo Rama, Dani Ponce; Gorka Luariz. Por su parte, el Navalcarnero que dirige desde esta temporada Julián Calero dispuso de estos once jugadores: Alberto Olmedo; Steven, Álex González, Manu Jáimez, José Antonio; Carlos, Cidoncha; Joya, Joaquín, Fran; Edgar.

Primer gol de la categoría

O Roxo se estrenaba en Segunda División 'B' después de muchos intentos y el nerviosismo de los jugadores del CCD Cerceda quedó patente en los primeros compases. Además, las muchas caras nuevas del cuadro gallego contrastaron con la continuidad del bloque de jugadores de su rival. Y es que el Navalcarnero se mostró confiado desde el principio y fue el encargado de llevar el peso del encuentro en los primeros compases del partido. Si bien, los primeros minutos en la categoría de bronce fueron tranquilos para Magunazelaia y Alberto Olmedo.

Aunque no se había cumplido ni un cuarto de hora cuando el Navalcarnero iba a colocarse por delante en el marcador anotando el primer gol de la temporada en Segunda División 'B'. David Soto derribó a un atacante del conjunto madrileño y el colegiado de la contienda no dudó: penalti. Joaquín asumió la responsabilidad desde los once metros y, tras engañar a Magunazelaia, ponía el 0-1 en el marcador para alegría visitante. Un tanto que dejó descompuesto a un CCD Cerceda incapaz de superar la presión de su rival que le tenia totalmente cerrado en su campo.

El paso de los minutos y las indicaciones de Tito Ramallo asentaron a los locales que parecieron olvidar los nervios de los primeros minutos con los que iniciaron el encuentro. Si bien, las mejores acciones de peligro llegaron de la mano de un Navalcarnero que fue un incordio en cada acción a balón parado botado por Joya. Según se fue acercando el descanso, el Cerceda comenzó a inquietar la meta de Alberto Olmedo con mayos intensidad. A pesar de todo ello el marcador no se movería al término de los 45 minutos al que se llegaría con el triunfo momentáneo del cuadro madrileño.

El Cerceda lo intenta sin suerte

El descanso iba a terminar por igualar las fuerzas de unos y otros sobre el campo con la búsqueda del conjunto gallego del tanto del empate. Tito Ramallo retrasó ligeramente a Pablo Agulló en la salida del balón y dispuso de dos carrileros muy profundos en las figuras de Axel y Juanmi Heredero. Este hecho propició que se viera a un Hugo Rama mucho más participativo, lo que repercutiría positivamente en el Cerceda. A partir de ahí, las opciones de igualar la contienda fueron cada vez mayores, aunque sin generar excesivas acciones de peligro en la portería de Alberto Olmedo.

Julián Calero apostó por introducir un cambio en el arranque de esta segunda mitad para frenar el ritmo del partido y las opciones de remontada del Cerceda. El movimiento le salió bien, ya que los suyos se mostraron muy seguros en defensa, pero apenas pudieron abandonar su campo. La incesante presión gallega hizo que el sufrimiento se adueñara de un equipo que supo tirar de galones y experiencia para llevarse los tres puntos de O Roxo. Pero iba a ser con sufrimiento y a través de una segunda mitad en la que apenas se vieron ocasiones de gol.

Y no iba a ser porque no lo intentó todo el CCD Cerceda durante los últimos minutos del encuentro encerrando a su rival totalmente en su propio campo. Los pupilos de Tito Ramallo fueron capaces de generar acciones de peligro, pero no estuvieron demasiado acertados en los últimos metros. Tres puntos que se marchaban de O Roxo, pero felicidad contenida de un equipo que de una vez por todas se estrenaba en Segunda División 'B'. La próxima jornada, el CCD Cerceda tendrá que viajar a tierras salmantinas para verse las caras con el CD Guijuelo en el Municipal de la localidad charra. Por su parte, el CDA Navalcarnero ejercerá como anfitrión en el Estadio Municipal Mariano González ante el CD Toledo.

Putuaciones VAVEL