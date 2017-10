El Cerceda firma su sentencia ante el Valladolid B

Google Plus

El filial blanquivioleta ha conseguido la primera victoria de la temporada y suma seis puntos en estas nueves jornadas, por lo que sigue en puestos de descenso. La victoria del sábado no ha sido por una goleada por parte de los pupilos de Miguel Rivera, sino tras un error en la defensa gallega que se saldó con un gol en propia puerta de David Soto.

Miguel Rivera apostó por el siguiente once: Tanis; Rubén, Raúl, Mario, Porto; Carrascal, Miguel, Miguel Mari; Javi Pérez, Samanes, Luis Suárez. La primera novedad del once estaba en la portería con el regreso de Tanis a la titularidad. El Cerceda por su parte saltaba al césped de los Anexos con los siguientes hombres: Magunazelaia; Soto, Tiago Portuga, Armando, Argulló; Claudio, Axel, Kike; Pedrosa, Hugo Rama, Luariz. Un once en el que Tito Ramallo dejó fuera a Juanmi, exjugador del conjunto pucelano.

El partido arrancó con la posesión del esférico por parte del equipo local, la primera ocasión la tendría Luís Suárez pero el disparo del delantero se marchó fuera. Minutos después llegaría la primera ocasión del Cerceda, por parte de Kike, pero el guardameta Tanis conseguiría despejar y mandar a córner. En el minuto 22, llegaría el único gol del partido a favor del conjunto blanquivioleta. Tras un error de la defensa gallega, David Soto anotaría en propia puerta, en ese mismo momento el equipo visitante había firmado su sentencia.

Los minutos corrían en el marcador de los Anexos de José Zorrilla, ambos equipos buscaban la portería rival pero sin peligro. Las malas noticias iban a llegar minutos antes de llegar al descanso, en el minuto 42 se tuvo que retirar lesionado el jugador del Cerceda, Axel en su lugar entraría Oriol que se convertiría en el mejor jugador de su equipo, tras una buena acción en la segunda mitad. Sin apenas más ocasiones, se llegó al descanso con el 1-0 en el marcador.

En la segunda mitad, el partido seguiría igual, con un Real Valladolid B mucho más activo que el Cerceda pero sin aprovechar las escasas llegadas a la portería rival. En el minuto 55, Oriol se convirtió en el protagonista tras evitar el 2-0 de Javi Pérez. De nuevo el Promesas lo intentó, pero Miguel Marí no pudo rematar una buena acción por la derecha de Samanes.

Igualdad con el balón pero sin gol

En la segunda mitad iba a estar la polémica del partido cuando el filial blanquivioleta pedía penalti sobre Samanes tras una buena jugada al primer toque con Alvarado y Miguel Marí, en el minuto 68. Pero el colegiado no lo consideró así por lo que los pupilos de Miguel Rivera no tuvieron la ocasión de sentenciar el partido. Tras esta jugada polémica y con casi media hora de partido, apenas hubo ocasiones claras del gol, el Valladolid B quería conseguir la primera victoria de la temporada. Por su parte, el Cerceda quería buscar el gol pero apenas tenían ocasiones de acercase a la portería defendida por Tanis. Ambos técnicos moverían banquillo en los minutos finales, para dar aire al partido e intentar sentenciar el partido.

Ninguno de los dos equipos creó peligro en las últimas jugadas del encuentro y se llegó al final con el 1-0. El Valladolid B sumo los primeros tres puntos de la temporada y los pupilos de Miguel Rivera suman seis puntos tras nueve jornadas, dando la sensación de que el mejor Promesas está por llegar. El Cerceda sigue estando en los puestos de arriba de la tabla con 14 puntos.

En la próxima jornada el Real Valladolid B visita al Talavera mientras que el Cerceda jugara en casa y recibirá al Toledo.