Pepe Carmona: "Tenemos que seguir con esta dinámica positiva"

Guijuelo vs Ponferradina | Fotos: CD Guijuelo

El Guijuelo consiguió la primera victoria de la temporada en el Municipal de Guijuelo ante la Ponferradina. Una victoria más que necesitada para los chacineros que llegó mediante un gol de Antonio Pino. Tras la finalización del encuentro el autor de gol y Pepe Carmona, que mostró su mejor versión en la tarde de ayer, comparecieron ante los medios de comunicación.

El Guijuelo necesitaba sumar los tres primeros puntos como el comer, para empezar a alejarse de los últimos puestos de la clasificación, y demostrar que es un equipo que cuenta con calidad suficiente. “Es indudable que necesitábamos los tres puntos, teníamos muchas ganas de dedicar la victoria a la afición. Pero la verdad es que ha llegado un poco tarde, nos hubiera gustado que hubiera llegado antes. Ahora tenemos que seguir con esta dinámica positiva”, comentó.

Un Guijuelo que fue muy superior a los hombres de Carlos Terrazas. “Desde el primer momento de la semana, el míster ya sabía que era un sistema un poco peculiar. Sabíamos que los tres que jugaban atrás se cerraban bien atrás y teníamos que dar amplitud. Lo hemos intentado, y yo creo que ha salido bien, si es verdad que en defensa ha habido momentos que teníamos que cerrar y no hemos llegado. Lo positivo es que hemos estado ordenados y hemos sido solidarios”.

Antonio Pino marcaba el primer gol tanto de su cuenta personal como el primer gol a favor en el Municipal. “Últimamente en los partidos en casa no estábamos acertados de cara al gol y el equipo estaba trabajando muy bien y no ganábamos por pequeños detalles. Hoy hemos hecho un buen partido, hemos sido superiores ante un gran equipo que ha creado muy pocas ocasiones. Ha sido justo el resultado pero nos merecíamos algún gol más” analizó el delantero.

“Estábamos muy concienciados que teníamos que ganar hoy sí o sí. Sabíamos que era un buen equipo y si no entrabamos a tope en el partido lo íbamos a pasar mal. Tienen un sistema raro pero hoy nos ha favorecido mucho”, comentó Pino.

El Guijuelo estaba pasando por una sequía goleadora, que parece que llega su fin tras el primer tanto en el Municipal. “Hemos entrenado los espacios entre líneas del equipo y hemos filtrado balones. Con balón me he sentido cómodo y hemos podido hacer cosas arriba”, concluyó.