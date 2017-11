Sopor y bochorno en A Malata

Google Plus

Punto insuficiente para Racing de Ferrol y CCD Cerceda que, con otro empate más en su haber, bajan otro peldaño en su escalera hacia el avismo. El 0-0 supone otro capítulo nefasto en la pésima racha de resultados de ambos equipos, que no conocen la victoria desde hace siete jornadas en el caso de los verdes y ocho en el caso de los rojiblancos. Mientras que el puesto del adiestrador cercedense no corre peligro, son varias las voces críticas hacia el sistema de Miguel Ángel Tena que piden la cabeza del técnico valenciano.

El tedio: primera parte

Sin que sirva como disculpa, es verdad que el partido no se presentaba en el mejor de los días para la escuadra ferrolana, tremendamente mermada en las últimas fechas. Sin Fran Sota, sin Maceira, sin Víctor Vázquez y sin Gonzalo, el Racing tuvo que alinear a un Jacobo Trigo que el no se pudo ejercitar en la última sesión y a un Freire casi inédito para ocupar el carril zurdo. Con todo, las bajas no excusan el fútbol plano demostrado por los departamentales a lo largo de noventa insulsos minutos.

El Racing de Ferrol llegó a la cita con varias bajas destacadas

El partido comenzó con un Cerceda mucho más enchufado que sus rivales. En los primeros quince minutos inquietaron con más peligro el área de Mackay. Luariz y Hugo Rama tuvieron dos oportunidades para adelantar a su equipo, pero como en el resto de partidos, pecaron de desatino ante el arco contrario. Por su parte, el Racing solo se aproximó a la portería visitante con un cabezazo de Mendi que atrapó Gorka.

El resto del primer tiempo apenas merece ser contado, con dos equipos timoratos que apenas mostraron ganas de ir a por los tres puntos. Lo más destacado de los primeros cuarenta y cinco minutos fue la lesión de Mendi, que abandonó el partido a los cuarenta minutos de juego por Adri Armental.

El tedio: segunda parte

La segunda parte fue un decepcionante más de lo mismo. Los ferrolanos apostaron en el segundo asalto por abrir las bandas y a punto estuvo Nano de rematar un centro peligroso servido desde la derecha. A los cincuenta y siete minutos llegó el momento culmen de un partido que solo pasará a la historia por el regreso de Joselu a los terrenos de juego. Solo cinco minutos de entrar por Eizmendi, el ariete ribeirense tuvo su primera ocasión de la temporada con un disparo lejano que blocó Gorka.

Joselu regresó de su lesión a los cincuenta y siete minutos

Entrando en la recta final Juan Mera gozó de la mejor ocasión del partido. En un mano a mano el ex centrocampista del Celta B estrelló el balón en el cuerpo del portero rojiblanco. La respuesta del Cerceda no se hizo esperar y Luariz tuvo la mejor de su equipo poco minutos despues, con un disparo que terminó en el lateral de la red del arquero hispano-escocés. Ya sobre la bocina los visitantes apretaron un poco más y la defensa verde tuvo que desbaratar un par de centros peligrosos que se fueron al limbo.

El pitido final fue un premio para el fútbol, que tuvo que sufrir noventa minutos de un partido que, aunque se presentaba como un duelo de importancia capital en el devenir de ambos conjuntos, terminó siendo un festival de bostezos en una grada que, otra jornada más, recriminó el mal rumbo del equipo. Racing de Ferrol y Cerceda tendrán que esperar al próximo fin de semana para romper sus rachas. Aunque es más probable que, después de lo visto hoy, el bache se haga todavía más profundo. O mucho cambian las cosas…

