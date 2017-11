Onésimo Sánchez: "En nuestras circunstancias, el punto es bueno"

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Después de cosechar un empate en la ciudad deportiva del Real Madrid, Onésimo Sánchez se mostró satisfecho con el punto logrado en un campo difícil pese a haber tenido ocasiones suficientes para llevarse la victoria. El técnico vallisoletano analiza el partido en función de las dos mitades del encuentro, donde afirma grandes momentos de superioridad en su equipo, a la vez que los errores que les han perjudicado. "Es cierto que me gustaría haber sido aun más protagonistas, pero hemos tenido actitud de 10 y quizás nos ha faltado aptitud, nos ha faltado talento en la segunda parte para aprovechar los espacios. En la primera parte hemos tenido ocasiones para ganar el partido, pero una acción a balón parada mal defendida nos ha penalizado."

Onésimo que es conocido por sus declaraciones ante las decisiones arbitrales más polémicas, se posicionó a favor de la legalidad en el gol de su rival, el Real Madrid Castilla. "Quiero ver otra vez la jugada, pero me da la sensación de que es legal. A pesar de las quejas de mis jugadores por un posible fuera de juego me da la sensación de que la jugada es legal. Somos nosotros los que fallamos en la acción defensiva, pero insisto en que quiero ver repetida la jugada".

Respecto al estado físico de sus jugadores, lamenta que jornada tras jornada tenga que hablar de una nueva lesión en sus jugadores y tira de ironía para hablar de que al menos hoy ha podido realizar un cambio por decisión técnica y no obligado por lesión. "Canario sigue arrastrando molestias y por eso le hemos cambiado, y Echaide veremos que tiene. Hoy por lo menos he podido pensarme un cambio, pero no nos ha salido bien. He buscado el talento de Jorge Ortí, que tiene mucho, a las espaldas de su mediocentro para buscar la velocidad de Romagnoli y Sergio García, pero no nos ha funcionado."

En lo que se refiere a lo sucedido en el terreno de juego Onésimo alaba las cualidades técnicas de su rival y habla bien de la alta presión que generan sus jugadores en ataque. Una presión que, en ocasiones, no ha estado bien medida y ante jugadores de tal calidad como los del filial blanco les ha podido salir caro. Por ello, y por las circunstancias que atraviesa este Club Deportivo Toledo, el míster verdiblanco valora de forma positiva el empate en Valdebebas tras cosechar 4 de los últimos 6 puntos. Su mensaje de ánimo para salir de los puestos de abajao de la tabla se basan únicamente en sumar todos los puntos posibles hasta que se recupere la totalidad de la platilla o lleguen refuerzos que mejoren el plantel que actualmente tiene.