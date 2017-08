14 espadas luchan y vencen en Lezama

Tras un verano lleno de rumores, especulaciones y partidos de pretemporada, por fin llegó lo bueno para UD Logroñés y Bilbao Athletic. Ambos conjuntos son candidatos a entrar entre los cuatro primeros puestos y así querían demostrarlo en este primer duelo en Lezama. Como es normal en fechas veraniegas, ambos equipos presentan novedades con respecto a la pasada campaña. Los bilbaínos han perdido a 15 jugadores y han incorporado a otros 19. Por tanto, revolución completa en la plantilla de Garitano. Entre los nuevos fichajes, destacan las figuras de Óscar Gil o Areso, el canterano que provocó la ruptura de relaciones entre Athletic Club y Club Atlético Osasuna, ya hace bastantes semanas.

En los riojanos, también ha habido bastantes cambios en la plantilla. 14 jugadores abandonaron el club, entre ellos Coulibaly, y ocho han llegado a la disciplina blanquirroja. De esas altas, las más ilusionantes para la parroquia riojana están siendo Ñoño y la reciente llegada de Rayco. Este ha sido el verano de las espadas en Logroño. Desde que Guerreros afirmó que "faltaban cuatro espadas por llegar", la ciudad se ha llenado de especulaciones sobre cuál iba a ser el futuro de este u otro jugador y numerosas filtraciones, pero por ahora pocas realidades. Mucho ruido y pocas nueces. Solo Rayco Garcia, el extremo y mediapunta canario, ha llegado desde ese anuncio. Aún faltan tres por llegar, un central, un mediapunta y un 9, ese jugador capaz de transformar melones en goles, ese futbolista que transforma un equipo bueno en un bloque campeón.

Alineaciones iniciales

Así, se presentaba la primera jornada para ambos bloques. El conjunto local, comandado por Gaizka Garitano, salió al campo con la siguiente formación: Unai Simón; Andoni López, Óscar Gil, Unai Bilbao, Sillero; Undabarrena, Nolaskoain; Seguín, Íñigo Vicente, Muñoz y Guruzeta. Por su parte, el conjunto blanquirrojo, entrenado por Sergio Rodríguez, salió con el siguiente once: Miguel; Paredes, Caneda, Zubiri, Miguel Santos; Carles Salvador, Arnedo; Ñoño, Muneta, Espina, Marcos André. En el banquillo local esperaban Oleaga, Rojo, Tarsi, Asier Benito, Oli y Dopico. En el visitante, Fermín Sobrín, Sotillos, Ramiro, César Remón y Germán.

Así, el cuero comenzó a rodar en Lezama, tras un respetado minuto de silencio por la barbarie yihadista de Barcelona. Durante los primeros minutos, los equipos estuvieron probándose, sin tener ninguno el control de juego. En torno al cuarto de hora de juego, los visitantes comenzaron a tomar la manija del encuentro. Marcos André intentó probar a la defensa, sin lograr demasiados resultados. La primera de los locales llegó cuando el atacante Muñoz probó a Miguel y el meta riojano atrapó sin problemas. El Logroñés buscaba ahora el primero. Marcos André, un futbolista que está madurando a pasos agigantados, cogió el cuero en el centro del campo, avanzó, llegó hasta la frontal y su disparo se fue fuera por poco. Poco después, llegó la más clara, Espina recibió un centro de Ñoño, el ariete remató solo, pero la echó al "muñeco", cuando tenía una oportunidad pintiparada para marcar.

Llegaron los goles

Los riojanos seguían jugando sin complejos. Ñoño hacía lo que quería por su banda y el canterano Arnedo realizó un gran trabajo de destrucción en el centro del campo. Fruto de la presión ejercida por los riojanos, iba a llegar el primero. Carles Salvador, uno de los mejores en la mañana de hoy, se internó en el área y disparó cruzado, adelantando al Logroñés. Tras el varapalo recibido, los locales intentaron recomponerse y lo iban a lograr en una preciosa jugada al contragolpe. Guruzeta, un nueve que apunta alto, recogió el balón en el centro y la desplegó hacia la subida de Andoni López. Mientras el lateral avanzaba, Guruzeta corría hacia el área. En un instinto de delantero top, se desmarcó, buscó el hueco y desde la frontal, ajustició a Miguel con un disparo raso. Todo un golazo. Y así, se llegó al descanso.

El segundo tiempo comenzó de forma radicalmente distinta. Garitano introdujo a Tarsi por Íñigo Vicente y el Bilbao Athletic comenzó a apretar. Fueron más de diez minutos de agobio, donde los locales generaron córners, remates y sensación de peligro continua. Sin embargo, el casi millar de espectadores presentes en Lezama contemplaron como la balanza se inclinaba nuevamente hacia los visitantes. Tras un anterior aviso de Espina, un centro de Paredes iba a ser empujado a la red por Muneta. Era el 1-2, celebrado efusivamente por los más de 200 aficionados riojanos presentes en Bilbao. Garitano realizó el segundo cambio, Seguín por Benito. Minutos después, Miguel Santos, que ha visto por fin la luz y parece haber terminado con su calvario de lesiones, protagonizó una gran carrera por banda y acabó disparando al lateral de la red.

Decisivo Miguel

Sergio Rodríguez decidió que era el momento de dar refresco al equipo, cambiando a un ovacionado Ñoño por Germán. El partido estaba siendo dominado por los blanquirrojos, pero los locales tuvieron muy cerca el empate. Fue en un saque de esquina, Undabarrena buscó el gol olímpico, pero una salvadora intervención de Miguel evitó la igualada. No sería la última ocasión en la que tendría que actuar el veterano arquero, puesto que en el 76, un centro de Muñoz fue rematado por Benito y desviado por el guardavallas a córner. Sergio introdujo el segundo cambio, haciendo debutar a Rayco, a quien se le vio falto de ritmo. Gaizka por su parte, agotó los cambios, buscando las tablas con Oli. Remón, convaleciente aún de sus molestias, jugó los últimos siete minutos y el encuentro no dio para más.

Conclusiones finales

Ambos equipos dieron buenas sensaciones, pero la victoria visitante fue justa, como reconoció Garitano poco después del encuentro. La fuerza del Logroñés es su bloque, no hay cuatro espadas, hay 17. Todos los jugadores son importantes y no hay duda de que el equipo está compenetrado. Sergio parece tocado por una varita. Haciendo honor a una arenga de la afición, hoy la UD Logroñés ha luchado y ha vencido. El Bilbao Athletic, por su parte, ha mostrado maneras y cuenta con una plantilla plagada de promesas. Más que ascender o no, su función será surtir al Athletic de jugadores. No en vano, el conjunto bilbaíno lleva dos años sin fichar, aprovechándose solamente de Lezama.

La próxima jornada, los bilbaínos visitarán Zubieta para jugar el miniderbi vasco ante la Real Sociedad B, mientras que los riojanos recibirán al filial del Eibar, el CD Vitoria en Las Gaunas. Partidos con mucha miga, no cabe duda.

Puntuaciones