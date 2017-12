Anuario VAVEL Lorca FC 2017: una portería que valió un ascenso

Dorronsoro fue el gran protagonista bajo palos. | Foto: David García (VAVEL España)

Durante el año 2017, la portería lorquina ha estado bien defendida. Un total de seis porteros se han encargado de defender las redes del equipo de la Ciudad del Sol. Unos con más protagonismo que otros, pero siempre dando el máximo para evitar encajar los máximos goles posibles. Este año, quedará en el recuerdo de todos como el del ascenso; el del sueño de un grupo de aficionados que no terminaban de creer que su equipo pudiera dar el salto definitivo a Segunda División, pero que acabó consiguiéndolo. Xu Genbao llegó para convertir al Lorca en un club que destacara en el fútbol profesional, y de momento, ha conseguido una de las grandes metas como entrar en la categoría de plata.

En Segunda División B, los resultados para los porteros fueron mucho más favorables, mientras que en Segunda División se están resistiendo un poco más los buenos números y los goles encajados. Sin embargo, la aportación por parte de los guardametas ha sido muy buena. Con intervenciones señaladas a lo largo del año y que fueron protagonistas durante varios tramos de la temporada. Sin más dilación, pasamos a analizar un poco más a los porteros durante el año 2017.

Francisco Dorronsoro

Ha sido el gran titular en la portería lorquina durante todo el año. Dorronsoro se ha convertido en el salvador particular de un Lorca que ha dependido de él en muchas ocasiones durante estas dos temporadas en las que el presente año que está a punto de finalizar, ha estado involucrado. Dos categorías distintas que han visto lucirse al meta de Torrelavega. El portero de ascenso. Dorronsoro se ha convertido en el dueño y señor de la portería lorquina y durante el 2018 seguirá siendo el titular indiscutible y guardián de la portería del equipo de la Ciudad del Sol.

David Pinto

El joven guardameta procedente del Granada Club de Fútbol llegó a Lorca en estado de cedido y disputó un total de cinco partidos con el club murciano. Su rendimiento fue realmente bueno. Solamente encajó dos goles disputando un total de 327 minutos. Actualmente, se encuentra jugando para el Linares Deportivo, donde sigue formándose como portero. El Granada cuenta con un joven talento que pudo desarrollarse un poquito más en Lorca.

José Lafrentz

El chileno Jose Lafrentz tuvo la oportunidad de disputar dos partidos con el equipo lorquino. Con mayor protagonismo en el equipo filial, pero que pudo compartir vestuario con un internacional de su país como José Rojas. En esos dos partidos que disputó con el equipo encajó un total de tres goles, y sus apariciones en el primer equipo no fueron muy habituales. Fue convocado en 17 ocasiones, aunque lo tuvo muy complicado para quitarle el puesto a los dos anteriores hombres de los que hemos hablado.

Juanpe Sánchez

El murciano apenas tuvo protagonismo en el primer equipo. Continúa con su formación en el Lorca FC ‘B’. El portero del filial tuvo la oportunidad de poder ir convocado en tres ocasiones. No obstante, no pudo contar con minutos en un equipo que exigía un portero de máximo nivel y no uno en formación. El guardameta no se ha desvinculado de la disciplina del club y es posible que en un futuro esté llamando a la puerta del primer equipo.

Franco Torgnascioli

El uruguayo llegó traspasado desde el Pachuca Club de Fútbol y, hasta el momento, su rendimiento ha sido bastante bueno. Una de las incorporaciones para este Lorca de Segunda División. Es uno de los guardametas que ha podido disputarle el puesto a Dorronsoro. A pesar de ello, nadie ha conseguido arrebatarle el puesto al de Torrelavega. Se ha mostrado muy seguro en sus apariciones y esto le ha hecho repetir en el once inicial en varias ocasiones. Dos partidos como titular y un total de 18 convocatorias por parte de Curro Torres, quién ha confiado en numerosas ocasiones en el portero uruguayo.

Jaume Valens

Otra de las nuevas incorporaciones del Lorca en este 2017. Valens llegó libre desde el Mallorca con el objetivo de poder disputar minutos en un equipo de Segunda División. Su bajo nivel no le ha permitido disputar minutos y sigue trabajando en la sombra para intentar que esa dinámica cambie y convertirse en un jugador un poco más importante con Fabri González en el banquillo.