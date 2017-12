Anuario VAVEL AD Alcorcón 2017: grandes cambios en la portería

Google Plus

Fotografía vía: adalcorcon.com

La portería alfarera ha sufrido grandes cambios en este año. Ya en enero del año pasado, el técnico alfarero, Julio Velázquez, contaba con Marko Dmitrovic como titular indiscutible y, como segundo portero, se situaba Dani Jiménez. Dmitrovic se consolidó en la portería desde que llegó al club madrileño en 2015 y en las dos temporadas que ha estado en el Alcorcón disputó prácticamente todos los partidos. El último año que estuvo en el club alfarero, tan solo encajó 43 goles en toda la temporada, dato que destaca en las porterías de segunda división, porque a pesar del mal año que tuvo el club, aunque consiguió salvarse, es uno de los mejores datos de la competición. Marko Dmitrovic se ganó el cariño de la afición desde que pisó Santo Domingo, ha dejado su sello en el club amarillo gracias a su gran habilidad de reflejos y estiradas. El serbio también tenía sus limitaciones, pues el juego con los pies no era su fuerte y eso le llegó a cometer alguna que otra mala pasada. En líneas generales, se puede decir que Marko Dmitrovic se despidió de Santo Domingo con el cariño, respeto y apoyo de toda la afición cuando el guardameta se ponía rumbo a Eibar, donde hoy en día sigue siendo titular en la primera división española.

A la salida de Dmitrovic, el conjunto de Velázquez tuvo que mover ficha y buscar otro portero que, en principio, iba a ser el titular. Este pasado verano, el Alcorcón fichó a Casto, procedente del Almería. Hoy por hoy es el portero titular del equipo, pero el guardameta extremeño no termina de convencer en Santo Domingo. Es un portero con una gran cualidad, la capacidad de reaccionar a los balones escorados y complicados de atajar es lo suyo. Sin embargo, su juego con los pies deja mucho que desear, lo que le ha llevado a encajar más de algún gol en esta temporada por algún que otro fallo de juego con los pies. Actualmente, a mitad de esta temporada 2017/2018 ha encajado 24 goles, un dato que no está nada mal respecto a la categoría disputada. La temporada que está haciendo el portero alfarero es mejorable, pero en líneas generales, la portería del Alcorcón no tiene que envidiar a la de sus rivales.

Por otro lado, Dani Jiménez sigue en las filas de Julio Velázquez, pero parece que, de momento, tiene muy complicado asumir el puesto titular en la portería. El guardameta sevillano ha disputado algún que otro partido en esta temporada y su actuación no ha sido para nada buena y tendrá que esperar a que Velázquez le brinde una nueva oportunidad para que el futbolista muestre todo su potencial.

Hay que recordar que ser portero en Alcorcón no es nada fácil. Los alfareros están mal acostumbrados respecto a esta posición del terreno de juego debido a los grandes guardametas que ha albergado hasta ahora, lo que pone un nivel alto de exigencia en Santo Domingo.