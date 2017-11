Mario Barco, alternativa de garantía para la delantera

Google Plus

Mario Barco en plena disputa en el día de su debut frente al Córdoba// Fuente: La Liga

El choque del pasado sábado frente al Lorca sirvió, entre otras cosas, para que Mario Barco presentara su candidatura a delantero titular del CD Lugo. En su primera temporada en el fútbol profesional, y con dos dianas en tan sólo 160 minutos, el delantero, ex del Pontevedra entre otros, se sitúa como el segundo futbolista con mejor promedio de la Liga 1/2/3, solo superado por Guillermo, punta del Numancia.

A sus 24 años, y tras superar una lesión muscular que lo mantuvo en el dique seco desde el comienzo de la pretemporada, el futbolista demostró en sus seis participaciones en liga (una sola como titular) que es una opción real para rotar con Polaco, su principal competencia en el cuadro lucense. Su corpulencia (mide 1,84 metros) y potencia física, lo confirman como el perfecto aliado para acompañar a un jugador de las características de Cristian Herrera. Bien para formar un ataque con dos delanteros junto al canario, o bien para ser la referencia ofensiva en una formación donde Herrera parta desde más atrás, desde la media punta.

Para Mario Barco no importa el salto de categoría. No importa el parón por la lesión, ni importa que más del 80% de sus apariciones fuesen partiendo desde el banquillo. Tras una recuperación lenta y trabajosa, y ocho semanas de intensa preparación, se perfila como un auténtico revulsivo y una variante más para alternar con los otros dos delanteros del equipo. En su debut frente al Córdoba dejó claro que la presión no influye sobre él, que puede ser el centro de todas las miradas: salió en el 62, desatascó el 0-0 patente hasta ese momento, y anotó su primer tanto con la elástica rojiblanca, con lo que sentenció el duelo con el 2-0 definitivo. En su estreno como titular frente al Lorca abrió la lata en el minuto 21 con un gol de nueve puro, justo lo que le faltaba a este Super Lugo, que le está cogiendo gusto a las plazas de ascenso directo. En su tercer año como futbolista del cuadro albivermello, y tras sendas cesiones a Somozas y a Pontevedra , parece que Barco ha llegado para quedarse.