Julen Lopetegui: "Cuando cerramos la lista también tenemos la sensación de que no hemos sido justos"

Julen Lopetegui en rueda de prensa junto a Bartra y Vitolo | Foto: María J. Ramírez (VAVEL)

El seleccionador nacional Julen Lopetegui fue entrevistado el pasado lunes en el programa de radio “El Larguero”, de la Cadena Ser. Entre otros temas, Lopetegui habló sobre lo difícil que resulta cerrar las listas de convocados y dejar fuera a ciertos jugadores, sobre la situación de los nueves de la selección y sobre otros futuros candidatos a debutar con la absoluta.

La dificultad de las convocatorias

El asunto de decidir qué jugadores van a la selección y qué jugadores se quedan fuera siempre ha generado polémica en España, pero más aún en estos últimos años en los que la absoluta no ha cosechado buenos resultados en torneos internacionales. Lopetegui expresó que se trata de algo normal: “Afortunadamente hay 40 millones de seleccionadores, y debe ser así”. Y también de algo dificultoso: “Nosotros cuando cerramos la lista también tenemos la sensación de que no hemos sido justos”.

Los ‘9’ de España

Una de las posiciones más debatida es la del ‘9’ de España. Principalmente, en esta posición compiten 3 jugadores: Diego Costa, Iago Aspas y Álvaro Morata.

Cada uno de ellos atraviesa una situación diferente. En el caso de Diego Costa, su gran temporada con el Chelsea se ha visto algo encumbrada en los últimos partidos por una supuesta mala relación con Antonio Conte, el entrenador ‘blue’ que le han valido varias suplencias. Lopetegui le quitó el hierro al asunto: “Lo de Diego Costa no llegó la sangre al río, como se dijo”.

En cuanto al gallego Iago Aspas, el seleccionador le dedicó varios elogios: “Está haciendo una temporada muy buena, y está jugando fenomenal. Es un jugador que se busca a él mismo las ocasiones”. Sí se mostró algo más crítico en torno a la situación del futbolista del Real Madrid, Álvaro Morata: “Nos gustaría que jugara más”.

Los futuros candidatos

Para afrontar los próximos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia, Lopetegui se pronunció en torno a varios jugadores jóvenes que pueden tener en hueco en las futuras convocatorias, como son Denis Suárez o Suso.

En el caso del futbolista del AC Milan, que lleva cuajando unas grandes actuaciones, Lopetegui le deja las puertas abiertas: “Es un chico que conocemos muy bien. Lleva tiempo asentado en el Milan, está jugando a un buen nivel”. En cuanto a Denis, destacó sus últimas actuaciones que le han valido en hueco en el centro del campo blaugrana: “No es jugador indiscutible, pero está teniendo su protagonismo”. Lo que tiene claro el seleccionador es que no se plantea que España se quede fuera del Mundial: “¿No ir? No me pongo en esa situación”.