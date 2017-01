Monchi se hace con la suya y consigue el fichaje de Jovetic

Google Plus

Se terminó el tema Jovetic, el atacante montenegrino se incorporará al conjunto sevillista en el día de hoy, tras llegar a un acuerdo en la tarde del Lunes con el Inter de Milán. El Sevilla se guarda una opción de compra de 14 millones de euros, que ejercerá dependiendo del rendimiento que ofrezca el ex atacante de Manchester City e Inter de Milán entre otros.

Jovetic ha presionado a su ex equipo para que las negociaciones llegaran a un acuerdo lo antes posible, ya que aterrizar en un club grande como es el Sevilla, le puede valer para recuperar su gran nivel que ha mostrado en años anteriores. El talentoso goleador sabe que en el Sevilla grandes jugadores que no pasaban por su mejor momento como son los casos de Banega, Nasri, Pareja, Gameiro, que terminaron volviendo a su mejor nivel, esa es una de las bazas por las que Jovetic viene a Sevilla.

Sin duda alguna donde este jugador terminó por explotar fue en la Fiorentina de Italia, alcanzando 40 goles en los 134 partidos que disputó con la "Fiore" y con un total de 24 asistencias de goles, añadiendo que en las temporadas que cuajó fueron las dos últimas en el conjunto Italiano.

El atacante tenía ofertas de varios ligas extranjeras como son de China, de Alemania y una de Inglaterra. No han sido unas negociaciones fáciles ya que el Inter de Milán quería que la opción de compra que puede ejercer el Sevilla, fuese de manera obligatoria, entre otras cosas para poder recuperar el gran desembolso que realizó el conjunto italiano en la temporada pasada.

Cabe destacar que Jovetic no era la primera opción que manejaba el Sevilla, ya que los dos primeros nombres que tenía en mente Monchi, eran los del argentino Carlos Tévez que ha terminado recalando en China debido a una gran oferta millonaria y el francés Martial que aunque no estaba teniendo de minutos suficientes en el Manchester United, su entrenador José Mourinho quería que no saliese en este mercado invernal.

Este jugador en cuanto a su internacionalidad con la selección de Montenegro fue uno de los primeros fundadores de dicha selección. Su primer partido fue el 24 de marzo de 2007 ante Hungría. Jovetic es el segundo máximo goleador de la selección con con 16 goles en un total de 40 partidos.

¿QUE SE ESPERA DE ESTE JUGADOR?

En cuanto a su papel que aportará con el Sevilla, el atacante de montenegrino será una alternativa a la delantera que desea el entrenador Jorge Sampaoli. Jovetic tiene un perfil totalmente diferente a la que tienen tanto Vietto como Ben Yedder ya que su físico le valdrá para desahogar momentos del partidos cuando el conjunto de Nervión se encuentre pasando malos momentos en algunos partidos. A pesar de su corpulencia el ex de Inter de Milán también puede jugar por la banda ya que tiene una gran zancada que viendo el estilo de juego que despliega Sampaoli le puede servir para dar descanso a Vitolo.

La llegada de Jovetic hace que el Sevilla también puede ser complementario a los delanteros que hay actualmente ya que se adapta perfectamente a jugar con dos delanteros como ya hacía en el Manchester City jugando junto a Agüero o al ex sevillista Negredo.