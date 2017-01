Monchi: "Mi idea es reforzar el equipo, tenemos soluciones en la plantilla"

Sevillafc.es

Como no podía ser de otra manera, en las ruedas de prensa de presentación de jugadores, además del jugador que se presenta, el otro protagonista es el director deportivo, Monchi. Más aún en un momento que no se sabe si vendrá otro jugador o si finalmente decidirá marcharse de la entidad sevillista que tanta ama.

El director deportivo habló de muchos temas de actualidad en cuanto al Sevilla se refiere y sobretodo un tema que tiene en vilo a la afición del Sevilla y no es otra que si seguirá ejerciendo su labor en el conjunto de Nervión. Una de las posiciones que Sampaoli ha pedido reforzarla es la de la delantera donde Monchi ha dejado claro como esta el tema Jovetic: "Somos optimistas porque contamos con la voluntad del jugador, pero no es fácil". Uno de los jugadores que ha sonado en estos últimos días ha sido el del lateral izquierdo del Milán, Vangioni: "Siempre me ha gustado desde su etapa en River. A día de hoy no está ni cerca ni es una opción que vayamos a cerrar en breve".

El director deportivo como cada vez que habla, ha mostrado su respeto hacia la situación que vive el Valencia, donde no fichará a ningún jugador che: "No he hecho ninguna cuestión al respecto por el respeto que se le tiene al Valencia, que es mucho y grande. No es el momento de ir a medrar allí, esperemos que se estabilice ese club".

TEMA N'ZONZI

Una de las prioridades que tiene el Sevilla en estos momentos es la de convencer al jugador francés para que acepte la oferta de renovación que le ha ofrecido el conjunto sevillista, donde Monchi es optimista de cara a su renovación: "Vamos dando pasos firmes cada vez más cercanos a encontrar un punto de encuentros entre lo que el jugador y el club quieren. Somos optimistas y esperemos que pronto tengamos noticias favorables para su renovación".

SALIDAS DE JUGADORES

A parte de la salida del francés Kolo, hay muchas dudas sobre lo que pasará del futuro de Kiyotake que no esta siendo utilizado por Jorge Sampaoli en los últimos partidos ni siquiera en la convocatoria "el deseo es no mover mucho la plantilla, otra cosa es que haya ofertas como la de Kolo que consideremos interesantes".

¿QUÉ PASARÁ CON SU FUTURO?

Sin duda alguna este tema fue uno de los temas más importantes de la rueda de prensa ya que nadie sabe que pasará y el sevillismo sigue en vilo. Monchi ha confesado que en esta ocasión mantendrá el silencio hasta final de temporada: "En el pasado cometí el error de llevar a lo público el aspecto privado... Ahora lo llevamos de forma interna, creo que ése es el camino. Si me tuviera que ir mañana o dentro de cuatro años, seguiría trabajando para el Sevilla hasta el día después si hiciera falta. Mi futuro no debe preocuparle a nadie en cuanto al Sevilla".