Sampaoli busca “la personalidad de los últimos partidos”

Imagen: Francisco Santiago (Vavel.com)

Viaja el Sevilla al Powerade Stadium con la importante tarea de seguir sumando de tres en tres si no quiere descolgarse de la pelea por el título de Liga. Jorge Sampaoli ha impregnado al equipo de un carácter ganador que le ha hecho competir a un gran nivel en las últimas salidas lejos del Sánchez Pizjuán.

El argentino comentó sobre este nivel competitivo como visitante, que debe mantenerse para consolidar lo de la primera vuelta tal y como dijo el técnico: “Uno espera tratar de consolidar lo que hicimos en la primera vuelta, sabiendo que empezamos en un campo complicado como es el del Espanyol. Ojalá tengamos la personalidad de los últimos partidos como visitante para volver a sumar”.

Recordó la primera vuelta

El preparador sevillista habló sobre el encuentro de la primera vuelta. Este terminó con un 6-4, lo que hasta el momento supone el choque de más goles de las grandes ligas europeas: “Fue un comienzo frenético encajando cuatro goles en errores puntuales, pero con un volumen de ataque inolvidable. Ojalá que mañana podamos hacer un partido que nos permita soñar a pesar de ser un campo muy complicado”.

El aspecto psicológico

Sampaoli sabe a la perfección que si los nervionenses no consiguen en esta segunda vuelta lo que en la primera pueden tener momentos de crisis psicológica por no alcanzar lo esperado: “No ansiedad pero quizás sí frustración si no se logran los objetivos que conseguimos en la primera vuelta. Cuando uno se genera expectativas que no puede cumplir, el estado de frustración puede generar falta de creencia en la idea. Ojalá que no nos pase”.

"Los momentos dirán quien está mejor que otro"

El entrenador sevillista también habló sobre los dos grandes rivales de los rojiblancos en la pelea por el título de Liga: “Son momentos distintos, más allá de que el Barcelona esté ahora por debajo, porque están en alza y van a sacar muchos puntos. El Real Madrid hoy está por delante de nosotros pero no está tan bien. Aún así, si recuperan jugadores y sensaciones, todo se equiparará. Los momentos dirán quien está mejor que otro”.

Quiere a Walter Montoya ahora

Por último habló sobre la llegada de Walter Montoya, que a falta del reconocimiento médico será jugador del Sevilla a todos los efectos. Lo que no se sabe es si será ahora o en junio, todo dependerá de la salida de un jugador extracomunitario: “Es un jugador que en la última etapa estaba siendo seguido por muchos clubes en Argentina y su buen rendimiento le hace llegar a Europa. Por suerte ha sido firmado por nosotros y eso nos permitirá contar con un jugador importante, ya sea a corto plazo o a futuro”.