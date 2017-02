Un filial luchador frena a un Levante con uno menos

Google Plus

Los de Diego Martínez, pese al gran equipo que tuvieron delante, no se achantaron y siguieron creciendo minuto tras minuto, justamente en frente de ellos un Levante, un líder que lo único que buscaba eran esos tres puntos tan deseados fuera de casa. El ritmo completo del partido cambió con la expulsión de Roger, jugador del Levante, y fue ahí cuando los franjirrojos se crecieron y fueron a por todas hasta conseguir el empate.

Un líder que se hace notar en el primer periodo

El comienzo del primer período no fue una tarea muy complicada para los franjirrojos, ya que pese a jugar con el gran líder de la Liga y con un equipo con gran experiencia en Primera, no se dejo comer. Pero a la vista estuvo que el equipo que tenían enfrente, los visitantes, eran ya grandes veteranos aquí, por ello sus toques, pases y calidad dentro del terreno de juego se hicieron notar, haciendo que los de Diego Martínez no estuvieran muy por encima de ellos.

Aunque esto sucediera, el Sevilla Atlético, no se rendía y cada minuto crecía más y más, pero cuando creían los de Nervión que lo estaban dando todo en el terreno de juego llegó el gran mazazo en el minuto 13. El gol llegaría de las botas de Roger, el killer del equipo valenciano, dejando de este modo al filial un tanto tocado y sorprendido. La afición tras el gol no dudó ni un segundo en aplaudir a los sevillanos agradeciéndoles el gran carácter que estaban poniendo en el césped.

Con el trascurso del encuentro se veía a un filial cada vez más arriba y con el ímpetu de nunca bajar los brazos, pese a su inexperiencia en esta liga y jugando contra un grande, los locales no cesaban en su intento de remontar aquel gol que se habían encontrado por sorpresa, aunque luchar contra el primero no siempre es una tarea sencilla.

Los canteranos no pudieron conseguir más de si ya que sus centros no eran muy efectivos y cuando se encontraban en el área rival, quedaban dormidos y terminaban perdiendo el balón, En la cara opuesta se encontraban los de Juan Ramón López Muñiz eran efectivos en el centro pero no en el remate ni tampoco en el encuentro del esférico.

El Sevilla Atlético también llevó consigo alguna que otra ocasión debido a alguna falta que el colegiado pitaba pero al final no resultaban ser efectivas y por lo tanto la lucha del local seguía sin éxito alguno. Alguna de ellas eran tiradas por el extremo, por el once veterano, Ivi, que se marcó un primer período excelente cargando consigo todo el peso del ataque sevillista y demostrando la gran calidad que posee.

Tras algunas disputas en los últimos minutos, el árbitro da el pitido final, dando por terminada la primera parte, haciendo que los de Juan Ramón se llevaran la victoria momentánea por un gol a cero.

El Levante con un jugador menos y el filial sevillista supo aprovecharlo

Los primeros minutos del encuentro fueron más de lo mismo. Los del Pizjuán querían posicionarse por encima del conjunto valenciano pero sin mucho acierto ya que los veteranos no paraban de llegar con contundencia. Si no hubiera sido por la defensa sevillista los de Nervión tendrían el marcador en su contra de forma muy abultada.

Con el trascurso del encuentro se vio como los de Diego Martínez iban a por todas, pasando con total facilidad por el centro del campo, sin embargo a la hora del centro y la finalización de la jugada no eran para nada peligrosos, ya que o el centro se iba largo o no encontraba rematador para terminar la jugada con éxito.

En el polo opuesto se encontraban los de Juan Ramón, los visitantes debido a sus innumerables tablas llevaban a cabo jugadas más complejas y a la vez más efectivas, haciendo trabajar el doble tanto a la defensa franjirroja como al guardameta de Nervión. Tanto fue así que en el minuto 55 José Antonio Caro hizo un gran parada sacando una mano espectacular tras un disparo del jugador valenciano Jason, salvando de esta manera a su equipo de no sufrir por más goles.

Se vio como poco a poco el Sevilla Atlético y iba creciéndose más y más pese al gol en contra que se encontraba en su marcador, mientras el equipo rival fue disminuyendo su nivel, ya no seguía el mismo ritmo que nos acostumbró en el primer periodo. Y para rematar toda esta situación en el minuto 68 una doble amarilla para el anotador del único tanto del encuentro ocasionó el aumento de juego del filial.

Tanto intentarlo jugada tras jugada conllevo a que los de Diego Martínez acabaran por anotar el empate, todo ello tras un córner en el que se produjo una jugada de carambola, haciendo que Marc Gual la pusiera en el área chica, para que más tarde llegara Fede San Emeterio, que fusiló al guardameta levantino para hacer el empate. El rival al ver que no podía detener a los de Nervión se cargó con alguna que otra tarjeta para poder terminar con su juego.

Los minutos finales del encuentro se resumen en las numerosas llegadas del conjunto de Sevilla que con uno más aprovechaba una jugada tras otra, teniendo numerosas ocasiones de peligro pero ninguna con fortuna. Tras el pitido final el líder se iba decaído por jugar y empatar con uno menos, mientras que el filial se iba contento y arropado por la afición después de un partido muy luchado.