Diego Martínez: "Le doy mucho valor a lo que hemos hecho hoy"

Diego Martínez, técnico del filial sevillista | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Diego Martínez, entrenador del Sevilla Atlético, comparecía en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el empate de sus pupilos frente al Levante UD, nada menos que el líder de la competición.

Se trataba ya de partida de un encuentro complicado por el rival que había en frente, nada menos que un Levante que está batiendo registros esta temporada: "Leí el otro día que era el líder histórico de Segunda, y creo que ellos han demostrado el por qué hoy. Es un equipo muy fuerte y es muy difícil jugar contra él y encima con media ocasión te hacen un gol".

"Es un punto que nos da confianza. Queríamos los tres pero no ha podido ser"

Así lo hizo Roger y ello complicaba aún más la tarea de los franjirrojos, y por eso Martínez señalaba el mérito de sus pupilos: "Creo que el equipo entró bien en el partido llevando el control del juego, pero llegó la acción de Roger en la que nos superaron. Con el Levante ponerte 0-1 en contra y tan pronto, además del hecho de que últimamente no estamos ganando todos los puntos que nos merecemos y que queremos conseguir, todo eso hace mella en la confianza del equipo. Por eso le doy tanto valor a lo que ha hecho, porque con ese marcador y fallando tantas ocasiones que antes no fallábamos, a pesar de todo se ha mantenido organizado y siempre dentro del partido y ha generado ocasiones. Es de valorar muy positivamente todo esto porque es muy difícil esta categoría viendo los resultados que se dan cada jornada".

Aún así, el resultado solo les da a los de Nervión un punto para la clasificación, pero el entrenador sevillista ve más cosas positivas detrás de ese punto y aboga por mirar hacia delante a pesar de que la victoria se sigue resistiendo en las últimas siete jornadas. "Es un punto que nos da confianza, queríamos ganar los tres pero no ha podido ser. Debemos seguir trabajando y mejorando".

Por último, el técnico no negaba que igual el Sevilla Atlético mereció algo más. "Es tan complicado esto del fútbol que la verdad es difícil de valorar. Hemos hecho un buen partido a mi juicio, pero habrá momentos que haciendo un gran partido ganemos y otros en los que no nos dé para ganar, como hoy. Nosotros hemos creído hasta el último momento y en lo que estaba en nuestras manos hemos estado espléndidos. Lo que no me cabe duda es que se lo hemos puesto muy difícil al Levante".