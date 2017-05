Diego Martínez: "No estuvimos precisos"

Diego Martínez en rueda de prensa | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Sevilla Atlético caía este domingo en un encuentro vibrante, lleno de alternativas, en el que ambos conjuntos tuvieron opciones para ampliar el marcador. Finalmente, el RCD Mallorca se llevaba el gato al agua gracias a un tanto de penalti de Brandon y un doblete de Moutinho.

"No ajustamos bien en la presión y eso les fue dando confianza"

El entrenador del filial sevillista pasó por la sala de prensa para atender a los medios tras el encuentro, justificando en primer lugar lo que tanto para él como para su equipo había supuesto el duelo. "Tenemos que entender el contexto del partido. Es verdad que no hemos estado acertados ni precisos, pero esto es la Segunda A y llegaba un equipo que se jugaba la vida. Desde los primeros compases se vio que iba a ser difícil, y tras los primeros minutos ellos estuvieron mejor. Nosotros no ajustamos bien en la presión y eso les fue dando confianza, y además el problema de la primera parte es que no estuvimos precisos, perdíamos muy rápido el balón y nosotros no estábamos a gusto".

Los goles, como es evidente, lo son todo y el cuadro bermellón supo aprovechar los momentos clave. Nuevamente, un duelo tan igualado en LaLiga 1|2|3 se ha decidido en pequeños detalles. "Una vez más se abre el partido con un penalti en contra, y eso es una losa importante. Luego en la segunda parte iniciamos bien y los metemos en su campo pero no conseguimos hacer el gol. Y después llega la acción de ellos que es un auténtico golazo. A partir de ahí el partido se ha manejado en situaciones de contraataque , logramos ponernos 1-2 pero luego un error nuestro te hacen el 1-3 y se te pone muy cuesta arriba. De todas formas el equipo siguió luchando hasta el final y pudo haber llegado antes el gol que nos metiese en el partido".

"No perdimos la cara al duelo en ningún momento"

Sin embargo, para el preparador vigués al equipo no le pudo la presión ni la responsabilidad, sino que fue la falta de acierto el problema, y ello en una categoría tan apretada puede pasar factura. Sin embargo, el técnico volvió a valorar el empeño de los suyos. "Hemos estado imprecisos, pero es algo que nos ha pasado en otros partidos tanto en casa como fuera, esto es la Segunda A y es difícil. Ahí seguimos con 46 puntos, seguimos luchando hasta el final a pesar de tener el partido cuesta arriba, y no perdimos la cara al duelo en ningún momento, intentando hacer nuestro juego. Otra cosa es que no haya salido, pero no hemos perdido nuestra personalidad. El Mallorca también lo hizo bien para llevarse el partido".

Por último, Martínez volvió a referir que no fue la intensidad lo que le preocupó. "Más que falta de intensidad, he visto errores de decisión. Íbamos al contacto como siempre y cada uno dotó al equipo de intensidad, otra cosa es que ellos hayan salido más ganadores en los duelos y hayan cogido mejor las segundas jugadas".