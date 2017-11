Luis Tevenet: “soy el primero que se lamenta de no ganar en la Ciudad Deportiva”

Dani Mullor (Vavel)

El técnico del Sevilla Atlético apenado por el resultado del equipo sacaba sus propias deducciones del encuentro: “El equipo sale hoy otra vez reforzado a pesar de no haber conseguido una victoria que yo creo que hoy sí nos merecíamos. El equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, hemos tenido una serie de circunstancias que son complejas con las que muchas de ellas no podemos pelear”. Tevenet decía que “sí en la primera parte hubiéramos materializado alguna de las ocasiones que hemos tenido, mucha de ellas claras, podríamos habernos ido al descanso con un resultado a favor”.

Luego el entrenador sevillano recalcó el difícil posicionamiento de sus jugadores dentro del terreno de juego: “hemos arriesgado mucho dejando a Curro de lateral izquierdo, hemos seguido provocando la salida por el lateral derecho de Carmona, sabiendo que en la contra el rival nos podía hacer mucho daño, sin embargo, también hemos sabido controlarla”

“A mí me ha sabido a poquísimo el punto, es que yo creo que si nos vamos en la primera parte ganando dos o tres cero no hubiera ocurrido nada, nos ha faltado un poco de certeza, de acierto”, comentaba Tevenet después de las numerosas ocasiones de gol dentro del encuentro.

Ell sevillano explicaba el motivo de su infortunio a la hora de disputar los encuentros pese a su buen juego: “Yo creo que ha sido falta de acierto, otras veces hemos tenido otros partidos donde a lo mejor no hemos tenido el fútbol a la constancia que hemos tenido hoy, pero sinceramente soy el primero que se lamenta de no ganar en la Ciudad Deportiva, pero me tengo que quedar con el trabajo, con el esfuerzo de mis futbolistas, me tengo que quedar con muchas cosas que creo que estamos haciendo bien”

Finalmente terminó comentando el ánimo del vestuario tras ese empate tan disputado: “El vestuario está bastante caliente, un poco enfadado en ese sentido, han puesto mucho encima del verde, hay circunstancias que a ellos les superan, pero tenemos que tener tranquilidad y ser conscientes de que tenemos que trabajar mucho para seguir creciendo”