Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Luis Muriel, la promesa incumplida

En lo que a delanteros se refiere, la afición sevillista lleva acostumbrada desde tiempos inmemoriales a disfrutar de auténticas estrellas del balompié, desde el legendario Juan Arza, El niño de oro, hasta los más recientes Kanouté o Luis Fabiano, pasando, por supuesto, por El Mago Davor Suker. Grandes nombres que, inevitablemente, ponen el listón muy alto a cualquier ariete que llega a competir y defender la camiseta del club de Nervión.

Muriel llegó a Sevilla a cambio de 20 millones, pero aún le queda por alcanzar el nivel que dio su compatriota Carlos Bacca

Este pasado verano, para reforzar el ataque, el nuevo proyecto dirigido por Óscar Arias apostaba por un ariete destacado de la Serie A, y que con solo 26 años aún tenía margen de mejora, para completar una delantera de quilates junto a Wissam Ben Yedder, aportando un perfil que se echaba de menos desde la marcha de Carlos Bacca. Arribaba así a la capital de Andalucía el colombiano Luis Muriel, que prometía muchas emociones a la afición rojiblanca, pues de partida ésta no iba a admitir que el futbolista más caro de la historia del club (20 millones de euros costó su traspaso desde la Sampdoria) pasara de puntillas por Nervión. Pero lo cierto es que ya han transcurrido cinco meses y medio desde su fichaje y el Sevilla aún aguarda ver la mejor versión del futbolista, cuyo irregular rendimiento y poca aportación en comparación con su compañero en el ataque, le ha convertido en uno de los principales focos de críticas por parte de la hinchada sevillista y en la principal lacra, por el momento, de la gestión deportiva de Arias.

Una gran apuesta para un gran ataque

En cualquier caso, Luis Muriel es un nueve puro, de mucha corpulencia pero no exento de velocidad y de cualidades técnicas, y en su país ya era comparado con Ronaldo Nazário desde sus inicios en el Deportivo Cali, cuyos excepcionales registros llamaron la atención de Europa. Así, con solo 19 años, cruzó el “charco” rumbo al Udinese Calcio, que en primer lugar lo dejaba cedido en el Granada CF en Segunda División, donde tuvo poca participación y se fue sin marcar gol alguno. Sin embargo en su regreso a Italia ya empezaría a ir teniendo más facilidades e iría asentándose en la Serie A, primero en su cesión al Lecce y luego en el propio Udinese, donde anotó 19 goles entre todas las competiciones a lo largo de dos temporadas y media y llegó a ser nombrado revelación de la Liga en 2013. En invierno de la 2014/15 marchaba traspasado a la Sampdoria, donde subió a 24 sus cifras anotadoras en el mismo período de tiempo, logrando 13 goles entre Liga y Copa la campaña anterior a su vuelta a nuestro país.

Ben Yedder, mucho más regular y eficaz que su compañero, es por el momento el delantero titular de este equipo

El 8 de julio de este año es oficializado como nuevo jugador sevillista, confirmando los rumores que ya circulaban los días anteriores. Sus baremos como goleador no eran nada espectacular, pero aún así se convertía en la principal apuesta de la nueva dirección deportiva, convirtiéndose en el jugador más caro dentro del mayor desembolso realizado por el club de Nervión en un período de fichajes en toda su historia. De mucho físico y buen juego aéreo, era la alternativa ideal a Ben Yedder y en el caso de que Berizzo decidiese apostar por un único nueve, debía batirse el cobre con el francés. Y el bueno de Wissam pronto se acabaría imponiendo: 1.479 minutos disputados entre todas las competiciones y 18 titularidades, frente a los 973 minutos en los que compitió el cafetero y tan solo nueve encuentros como titular, la mitad que su compañero.

Aún con su papel secundario, Muriel ha sido importante en un equipo escaso de artillería, y hasta diez veces ha salido desde el banquillo, por lo que, aunque en menor medida, ha participado en casi el mismo número de partidos que el ariete galo (19 y 20, respectivamente). Sí se encuentra más desequilibrada la balanza goleadora: 14 dianas ha materializado el ex del Toulouse frente a las cuatro que lleva el futbolista nacido en Santo Tomás, un bagaje pobre para lo que se espera de él. De esos cuatro goles, tres han sido en Liga y uno en Copa.

Cuatro goles, tres en Liga y uno en Copa, son los registros goleadores del colombiano al cierre de 2017

Después de un papel notable en pretemporada, donde además tuvo que hacer frente a algunos problemas físicos, Muriel debutaba en partido oficial en el primer partido liguero ante el Espanyol (1-1), disputando los 90 minutos y en los que no logró premio a su esfuerzo. No volvería a ser titular hasta la cuarta jornada en Montilivi, en la que el Sevilla vencía al Girona con un buen gol suyo, definiendo al palo corto y con un poco de colaboración por parte de Gorka Iraizoz, que no cubrió bien su palo. Disputaría la totalidad del choque, al igual que tres jornadas después ante el Málaga en el Pizjuán, donde el colombiano lograba su segundo gol como sevillista en una gran acción de arrancada, derroche físico y definición, que parecía ser una muestra de un buen estado de forma.

Debía ser ese un buen comienzo pero más bien fue lo contrario, porque aunque empezó a tener más titularidades y en encuentros clave (como los de Liga ante Valencia o Barça), su luz se apagó y más allá de los goles su rendimiento sobre el césped decepcionó a buena parte de la afición. Solo volvió a “mojar” dos veces, la primera ante el Cartagena en Copa, logrando uno de los tres tantos de la ida (0-3), y la segunda en Liga ante el Celta, logrando el empate en un encuentro difícil y que terminaría ganando su equipo (2-1), siendo éste uno de sus partidos más completos en lo que a entrega y relevancia se refiere.

No obstante, desde ese 18 de noviembre volvería a caer en el ostracismo, esta vez más acentuado, ya que ni tomó parte de los buenos momentos de los nervionenses (como la clasificación en Champions con la épica igualada ante el Liverpool o la remontada al Villarreal en Liga), ni se vio especialmente favorecido por la dinámica general del equipo en sus peores momentos, especialmente en el desastroso mes de diciembre. Es por eso que si alguien espera más que nadie la llegada de un nuevo año, en el que pueda resarcirse de las dudas del anterior, ese será sin duda Luis Muriel.