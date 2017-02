El Avilés gana con lo mínimo

Google Plus

Después de empatar contra el Marino de Luanco, caer de forma contundente ante el Unión Popular de Langreo, vencer fácilmente al Atlético Lugones y sucumbir frente al poderío del Club Siero, el Club Deportivo Mosconia hacía acto de presencia en la vigésimo cuarta jornada del grupo segundo de la Tercera División para batirse en duelo con ni más ni menos que el todopoderoso Real Avilés, segundo clasificado del grupo tras haber vencido en un espectacular partido de goles a la Sociedad Deportiva Lenense, superado con claridad a la Unión Deportiva Llanera, firmado tablas contra el Club Deportivo Praviano y aplastado sin miramientos al Club Deportivo Tineo. En el choque de la primera vuelta ganaron los avilesinos con mucho sufrimiento por 2-1.

En un complicado choque, donde los errores sin ninguna duda condenarían al Club Deportivo Mosconia, Jaime Leiva apostaba por un once inicial formado por Dani Rivas, Carús, Camboya, Adrián, Yoni, Vázquez, Aitor, Roberto, Rubén Valdés, Israel y Josín, pensando únicamente en dar la campanada llevándose los tres puntos para casa frente a uno de los rivales más complicados del grupo. Al otro lado del terreno de juego, Pablo Lago no pensaba en el duro partido frente al Unión Popular de Langreo del próximo domingo, saltando al terreno de juego del Estadio Marqués de la Vega de Anzo con un equipo inicial en el que se encontraban Esteve Peña, Pablo Suárez, Pablo Pantiga, Yago Vázquez, Manu Blanco, Alex Seger, Palazuelos, Alex Arias, Marcos Torres, Matías y Jorge Rodríguez. Noventa minutos por delante para un complicado partido con mucho más que tres puntos en juego por parte de ambos equipos.

Palazuelos desnivela el partido

Como no podía ser de otra manera, en un duelo de poder a poder entre dos equipos que por clasificación estaban muy distanciados, todo se equiparaba a noventa minutos en un terreno de juego que no presentaba las mejores condiciones al no haber parado de llover durante todo el fin de semana. El Real Avilés, haciendo gala de su favoritismo inicial, se encargaba de llevar el esférico a sus dominios, moviéndolo con tranquilidad en la zona ancha del terreno de juego para buscar acercarse con peligro a la zona defensiva del Mosconia, teniendo que emplearse a fondo la zaga local para evitar que los acercamientos realavilesinos terminaran llegando a buen puerto.

Pero sin ninguna duda, la llegada más clara tendría el nombre de, quien sino, Jorge Rodríguez, puesto que el pichichi del grupo aprovechaba un espectacular pase de la muerta para estrellar el cuero contra Dani Rivas, quedando el rechace sobre la posición de Matías, que empalmaba el balón para que Camboya tuviera que despejar en el último momento el esférico a saque de esquina. Tanto iba el cántaro a la fuente, que en el minuto veintiséis de partido, y por medio de un saque de esquina peinado en el primer palo, Rubén Palazuelos llegaba totalmente solo para enviar de cabeza al fondo de las redes el balón, en lo que era el 0-1 a favor del Real Avilés.

El hecho de conseguir desnivelar el marcador hizo que los pupilos de Pablo Lago jugaran mucho más cómodos sobre el césped, pero eso no impedía que el Mosconia despertara del letargo en el que estaba sumido, teniendo Vázquez un flojo remate en un saque de esquina para que además Josín obligara a Pantiga a sacar el balón de la zona de peligro local, mientras que Israel veía como su remate de cabeza era atrapado por Esteve Peña sin problema alguno. Cuando el tiempo en la primera mitad apremiaba, Alex Seger controlaba un esférico en la frontal del área para soltar un golpeo letal que se iba lamiendo el palo cuando ya se cantaba el gol en las gradas. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas con un marcador de 0-1 a favor del Real Avilés gracias al gol de Rubén Palazuelos.

El Mosconia perdona el empate y en los minutos finales Jorge Rodríguez primero, y posteriormente Marcos Torres ponen el punto y final al choque

Tras quince minutos de descanso, tanto Club Deportivo Mosconia como Real Avilés volvían al terreno de juego con cuarenta y cinco minutos por delante para dilucidar qué equipo era merecedor de hacerse con los tres puntos. Mientras que en los primeros compases Jorge Rodríguez remataba desviado un balón claro, el Mosconia empezaba a poner de nuevo en aprietos a Esteve Peña, quien tenía que volar para evitar que Josín marcara una falta directa, la cual se estrellaba en el lateral de la red. El propio Josín y a continuación Rober fueron los encargados de tener los siguientes acercamientos del cuadro local, perdonando el empate el Mosconia.

Pero quien perdona lo termina pagando, y el Real Avilés asestó el golpe letal al partido. A siete minutos de la conclusión, Marcos Torres servía un balón hacia la posición de Jorge Rodríguez, que con mucha clase libraba la salida de Dani Rivas, se iba también de Adrián para enviar el balón al fondo de las redes en lo que era el 0-2 para el Real Avilés. El Mosconia había dado su brazo a torcer, el propio Jorge perdonaba en varias ocasiones el tercer tanto y el segundo en su cuenta particular para que a tan solo un minuto de la conclusión del choque Marcos Torres recibiera el balón después de una fabulosa contra, batiendo por bajo a Dani Rivas colocando el 0-3 definitivo en el electrónico que entregaba los tres puntos al Real Avilés gracias a los tantos de Rubén Palazuelos, Jorge Rodríguez y Marcos Torres. Los avilesinos ya piensan en el vital partido del próximo domingo contra el Unión Popular de Langreo, donde el liderato estará en juego.