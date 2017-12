Anuario VAVEL UD Las Palmas 2017: Roque Mesa, eternamente agradecidos

Google Plus

Roque Mesa en el Estadio Gran Canaria, en el encuentro que enfrentó a UD y Sevilla - Foto vía: Laura Santana, VAVEL

Roque Mesa Quevedo comenzaba el presente curso vistiendo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, y bajo las órdenes de Quique Setién tocaba sin cesar a las puertas de la selección española de fútbol. El centrocampista grancanario vivía un momento dulce en el conjunto insular, y junto a una buena dinámica de equipo, el teldense también llamaba la atención de otros clubes europeos.

Producto de la cantera, Roque Mesa disfrutó esta temporada, vistiendo de amarillo, del 89% de encuentros como titular en el once, ayudando con un tanto y dos asistencias; pero su mayor aportación al equipo sin duda no fue esa, y es que el centrocampista canario superó en bloqueos, intercepciones, recuperaciones y despejes a muchos otros centrocampistas de la Liga Santander en la temporada 2016/17.

Giro de los acontecimientos

La UD Las Palmas comenzaba el 2017 mirando a Europa; la entidad amarilla venía pisando fuerte y todo hacía indicar que con Setién al mando se lograrían grandes hazañas. Finalmente la situación cambió radicalmente y el conjunto insular entró en una mala dinámica de juego y resultados, cayendo en la clasificación hasta quedar en mitad de tabla.

Finalizó la temporada y el técnico cántabro decidió no continuar en el equipo por distintos factores; a su marcha se sumó alguna más, como la de Roque Mesa, que no dejó escapar un tren rumbo a la Premier League inglesa. El mediocentro de la UD firmaría por el Swansea City para probar suerte en el prestigioso fútbol inglés. Tras un gran año en Las Palmas llamó la atención de the swans y sin más miramientos se embarcó para cumplir uno de sus mayores sueños.

Roque Mesa en el encuentro que enfrentó a la UD Las Palmas al Atlético de Madrid - Foto vía: Laura Santana, VAVEL

No es oro todo lo que reluce

Y es que Roque Mesa no está contando con todas las oportunidades que merece en la Premier; habiendo disputado nueve de 19 jornadas, el centrocampista español pide más, pero tampoco se viene abajo y confía en hacerse con un puesto en el once titular. Para ello dice no haber mejor receta que el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, y en seguir haciendo todo lo que ha hecho hasta ahora.

El Swansea City, al igual que la Unión Deportiva, no pasa por un buen momento; Roque es consciente del delicado momento que atraviesa Las Palmas, y confía plenamente en que ambos conjuntos reviertan la situación y acaben la temporada como se merecen.

Puertas abiertas

Y como ya sabrá, Roque Mesa tendrá siempre abiertas las puertas de este club; la afición amarilla acogería sin ningún problema a toda una referencia para los jóvenes canteranos. Roque ha marcado un antes y un después en la isla, y se ha convertido en un ejemplo a seguir por su constancia y su perseverancia. Eternamente agradecidos por todo lo que ha aportado a este escudo, y por todo lo que significa para esta entidad. ¡Mucha suerte Roque!