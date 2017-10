"Cuando hablo de fútbol y de La Liga, lo primero que recuerdo es el Valencia"

Google Plus

El argentino se ganó a la afición a base de cañonazos y entrega durante las 3 temporadas que vivió como valencianista. Fuente: UEFA Champions League.

Montpellier, Valencia, Moscú, Genoa, Florencia, San Lorenzo y ahora Almería, Tino Costa es el ejemplo perfecto del viajero que aprende de cada cultura que experimenta, haciendo suyo un poco de cada lugar que visita para poder crecer como persona.

Por ello dice que tuvo la suerte de jugar en varios países, entre ellos España, sin embargo, había decidido a volver a Argentina porque era un caso que tenía pendiente después de haber aprendido de todos los lugares y personas que conoció a lo largo de los años.

"Jugar en el Valencia CF, un gran club, una gran afición, un estadio increíble, una entidad que a uno le abre las puertas de la dimensión internacional del fútbol"

A pesar de todo esto, su vuelta a su patria no fue acompañada de momentos felices, forzando así una mala salida de San Lorenzo, el equipo de su infancia y su familia. De esta manera, Tino Costa, se lamentaba de que le comunicaran de que no seguiría en el club a través de Whatsapp, por ello, a pesar de este mal gesto, él decidió escribir una carta de despedida en la que contaba lo que realmente había pasado.

Siguiendo aclarando este tema, reconoce que se sintió dolido porque no había sido un año muy bueno porque no estaba acostumbrado a participar tan poco, no obstante, salió fortalecido de cara el futuro porque al largo de su trayectoria ha aprendido que en el fútbol se experimentan muchas vivencias en las que hay que apretar los dientes y puños y salir hacia adelante.

Por otro lado, el argentino no olvida que vivió en València sus mejores años deportivos, coincidiendo con una etapa valencianista marcada por la participación asidua en la UEFA Champions League.Para él fue muy particular, tanto le marcó en su carrera profesional como en lo personal, tanto que ha tomado la decisión de construirse una casa propia para vivir en València el día de mañana.

Mirando más el apartado futbolístico, recuerda que llegar al conjunto ché fue un sato de calidad, por la ciudad, la afición y el estadio, llegando a declarar que el Valencia CF es una entidad que abre las puertas a la dimensión internacional del fútbol, tanto por las competiciones europeas como las de la propia selección absoluta.

Tino Costa celebrando su primer gol con el Valencia CF contra el Bursaspor. Fuente: UEFA Champions League.

A pesar de su periplo tras su etapa valencianista, Tino Costa, ha seguido de cerca la actualidad de su ex-equipo y ha tenido buenas palabras para el único sobreviviente de aquella plantilla con la que compartió vestuario, Dani Parejo.

De esta manera le mandó palabras de apoyo al ahora capitán. También habló como el de Coslada ha sabido rehacerse de todas las críticas mostrando un gran nivel y confirmando que cuando él militaba en las filas valencianistas sentía muy de cerca a la afición, reconociendo que siempre estuvo en las buenas y en las malas para levantar al equipo y que por tanto, sólo tenía buenas palabras para la grada de Mestalla.

Del mismo modo, afirma que en el club ha habido demasiados cambios en las últimas temporadas. A pesar de ello, también ha sabido resaltar que se trata de un equipo que siempre se levanta tras cualquier traspiés aunque ha llegado a pasarlo mal porque cuando habla de fútbol y de La Liga Santander, lo primero que le viene a la cabeza es el Valencia CF.

Por todo ello, desea que al buen inicio liguero le siga la regularidad necesaria para que en Mestalla vuelva a sonar el himno de la Champions League el año que viene. Himno que el recuerda con mucho cariño por su etapa valencianista.

El que fuera el número 24 del Valencia aquellas temporadas fue sinónimo de golazo, ya que se caracterizaba por un golpeo impresionante con su pierna izquierda, llegando a firmar goles de muy bella factura como el de su debut contra el Bursaspor, que dedicó especialmente a su familia.

Finalmente, el cañonero zurdo se mostró contento y motivado ante el reto de la Liga 123 que disputa con la UD Almería, cerrando así su etapa en Argentina, porque lo primero para él era volver a estar en forma y sentir de nuevo las ganas y la chispa de ser importante en un equipo.