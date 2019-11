Entrevista. Lara Serrano: "Quiero obtener un primer puesto en un Mundial"

Lara Serrano tiene tan sólo 18 años, pero a su edad ya ha participado en dos mundiales en la modalidad de grupo show de patinaje artístico, quedando incluso en segunda posición en uno de ellos. Este año, además, ella y sus compañeras han vuelto a ser campeonas de España y ya preparan el Europeo y el Mundial.

Miembro del Club Patí l’Aldea, Lara no concibe una vida sin este deporte. Aunque piensa que no está reconocido mundialmente y aunque no reciben ayudas por parte de la Federación, el patinaje lo es todo para ella. “Creo que el patinaje no está reconocido porque no es olímpico. Lo subvencionamos todo y de forma completa las familias y se reduce mucho nuestra vida social. Pero al fin y al cabo es lo que uno elige. Creo que te compensa”, explica.

Lara nos deja conocer mucho más a fondo lo que es este deporte, nos cuenta sus vivencias y también nos habla de las próximas competiciones en las que participarán como equipo.

Foto: Lara Serrano

Pregunta. Lara, ¿qué significa el patinaje para usted?

Respuesta. Para mí el patinaje es como una forma de vida porque llevo muchísimos años practicándolo y no sé si sabría vivir sin él.

P. Empezó a patinar en el 2002, cuando tenía solo cinco años. ¿Cuál ha sido su mayor logro en todo este tiempo?

R. Mi mayor logro han sido los dos mundiales en los que he participado y el mundial en el que voy a participar ahora. El primero en el que participé fue en Reus, el segundo en Cali y ahora participaré en el que se disputará en Novara, en Italia.

P. Forma parte del Club Patí l’Aldea, en Tarragona. ¿Qué significó disputar ese primer mundial en casa?

R. Pues el primer mundial lo recuerdo con muchísimo cariño. El mundial de Reus ha sido el campeonato más bonito en el que he participado porque es un mundial, estás en casa y tienes a casi todo el público de tu lado. Sales a la pista y está todo el mundo animándote. Además ves que vas haciendo el disco y que lo estás haciendo bien y que la gente está súper animada y se levanta a aplaudirte. Luego ves las puntuaciones súper altas, quedamos subcampeonas, que nadie se lo esperaba. Fue muy emocionante.

Foto: Club Patí l'Aldea

P. Por tanto, ¿las sensaciones y el recuerdo que tiene del de Cali son diferente?

R. Sí, no es que sea muy diferente pero no es el mismo, no es tu casa. Nos lo pasamos muy bien, tengo muy buenos recuerdos, pero no tengo los mismos recuerdos del disco. Muchas veces el esfuerzo y los entrenos no se ven reflejados a la hora de ejecutar el ejercicio. Hubiéramos podido obtener un mejor puesto, quedamos sextas que no está nada mal, pero no estuvimos contentas con nuestro trabajo. Nos fuimos a casa con un sabor amargo.

P. Han participado en varios campeonatos que se han celebrado en otras ciudades, países e incluso continentes. ¿Quién les subvenciona cuando las competiciones son tan lejos?

R. Lo subvencionamos de forma completa las familias. En un principio estos costes tendrían que ir a cargo de la Federación, pero no es así porque nosotras no estamos seleccionadas como patinadora individuales y por tanto no representamos a la Federación Española sino que somos un grupo. Entonces somos las mismas patinadoras las que tenemos que pagárnoslo todo y muchas veces organizamos rifas o hacemos merchandising para poder conseguir dinero y poder pagarlo.

P. ¿Cree que es un deporte que tiene poco reconocimiento y más aún después de haber logrado tanto?

R. Sí, por supuesto. Además en Cataluña es un deporte que se practica muchísimo y es de los que tiene más fichas federativas. Pero mundialmente no está reconocido y menos a comparación de otros deportes como el baloncesto o el fútbol. Y creo que no está reconocido porque no es olímpico, lo que implica que las federaciones tienen menos subvenciones. Creo que el patinaje está a la vista de quienes lo conocen, porque desde las televisiones nacionales tampoco se le da impulso. Nosotras hemos ganado muchas cosas y solo se nos ha nombrado en televisiones locales o medios del entorno.

"El patinaje reduce tu vida social, pero creo que te compensa" P. Pero pese a ser poco reconocido, el patinaje es un deporte que requiere muchísimo tiempo. ¿Cuál es su rutina de entrenamiento?

R. Sí. Nosotras ahora mismo somos un grupo de diez patinadoras y dos patinadores y no todos vivimos en el mismo sitio. Muchas estamos trabajando o estudiando en Barcelona y eso hace que no podamos entrenar entre semana. Entonces lo hacemos viernes, sábados y domingos durante muchas horas seguidas porque tenemos que hacer entrenamientos intensivos.

P. ¿Tener que dedicarle tanto tiempo ha hecho que sacrifique otras cosas por el patinaje?

R. Sí, muchísimas cosas. Sobre todo el entrenar todo el fin de semana hace que no puedas ver a tu familia ni a tus amigos, a los que tampoco ves el resto de días porque vives lejos. Además, he hecho muchos años música y tocaba en el grupo de mi pueblo, pero también he tenido que dejarlo porque no podía combinar los ensayos. Se reduce mucho tu vida social, pero al fin y al cabo es lo que uno elige. Creo que te compensa.

P. Así, tienen que pagar todos los gastos y les quita mucho tiempo. El patinaje es entonces un deporte que se hace por gusto, por satisfacción propia…

R. Totalmente. Nosotras en el caso de que vayamos a un mundial y que quedemos en el pódium sabemos que no vamos a cobrar la medalla, pero en cambio sí que vamos a tener que pagar el viaje. Lo practicamos porque nos encanta y por la satisfacción de ir a mundiales etc., pero por nada más.

P. Esta temporada, las chicas de l’Aldea han sido primeras en el campeonato territorial, segundas en el de Cataluña y primeras en el de España. ¿Qué es lo que viene ahora?

R. El siguiente campeonato que tenemos es a finales de abril en Oporto, el campeonato de Europa. Estamos entrenando muchísimo porque nos encontraremos a grandes rivales que después también tendremos en el mundial en octubre. Sobre todo tenemos que trabajar para superar a los equipos italianos, a los franceses y a los otros equipos españoles. Además, del europeo depende cómo irá después el mundial, porque aunque fuera de Europa hay buenos equipos como los argentinos, el nivel más fuerte es el que tenemos aquí.

P. Para acabar… ¿A qué aspira en el patinaje?

R: Pues después de haber conseguido ser subcampeonas del mundo, mi objetivo más personal sería poder llegar a obtener un primer puesto en un mundial. Es muy difícil pero me encantaría. Y como grupo nuestro objetivo para el año que viene es poder clasificarnos para los Roller Games, que son como unas olimpiadas de deportes sobre ruedas y sería muy bonito poder participar.