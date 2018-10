Con un gran ultimo cuarto los Saints dieron vuelta el partido y se llevaron el triunfo

New Orleans Saints

NEW ORLEANS SAINTS: T. SAVAGE 10-14, 70 YDS; T HILL 7 ACARR, 52 YDS, 1 TD; M.INGRAM 7 ACARR 23 YDS, 1 TD; T SMITH, 4 REC 48 YDS.

En la primera jornada de pretemporada 2018 de la NFL se enfrentaron dos equipos que tienen muchas aspiraciones de llegar al Super Bowl esta temporada, Los New Orleans Saints visitaron los Jacksonville Jaguars.

Fue triunfo de New Orleans por 24-20 gracias a un excelente último cuarto donde remontaron una desventaja de 10 puntos.

Primer Cuarto

Jacksonville en su primer marcha ofensiva demostró que el nivel logrado en la temporada anterior que provoco que lleguen a la final de su Conferencia se mantiene intacto. Con la mayoría de titulares en esta marcha ofensiva, incluido su mariscal de campo Blake Bortles y su corredor Leonard Fournette, establecieron una serie muy larga y sólida donde intercalaron muchos acarreos de Fournette y pases completos los receptores abiertos Marquise Lee y Dede Westbrook. Ya en la yarda 2 rival, fue el mismo Bortles quien corrió con el balón y alcanzó la zona prometida para poner los primeros puntos en el marcador.

New Orleans en su primera marcha también sumo puntos. Con Tom Savage en los comandos ofensivos, (Drew Bress no fue de la partida) en esta marcha se vio una ofensiva con muchas corridas del polifuncional Alvin Kamara, que desencadenaron en un gol de campo convertido por el pateador que Will Lutz

Final de primer cuarto: Saints 3 – Jaguars 7

Segundo Cuarto

Ya con Cody Kessler (Bortles jugo solo una marcha) la ofensiva no desentono. Con pases completos a los receptores Corey Grant y D.Clark los Jaguars llegaron a posición de gol de campo. Josh Lambo convirtió un gol de campo de 49 yardas y puso el 10-3 parcial para los locales.

Los Saints en este cuarto implantaron una gran ofensiva. Con Mark Ingram como jugador clave en esta marcha llegaron a la anotación mediante un acarreo de 2 yardas del mismo jugador para empatar el partido. Vale recordar que Ingram se perderá los primeros cuatro partidos de la temporada 2018 debido a una suspensión que le implanto NFL por el uso de sustancias prohibidas.

Kessler siguió jugando de gran manera en este cuarto y mediante pases completos (finalizo el partido con 14 pases completos sobre 17 pases intentados para un total de 139 yardas y una anotación) al ala cerrada Niles Paul y el receptor abierto Corey Grant situó a su equipo en zona de gol de campo y por segunda vez en el día Josh Lambo volvió a anotar y puso el marcador 13-10 para Jacksonville y así termino la primera mitad

Tercer Cuarto

El tercer cuarto fue una continuación de los cuartos anteriores. La ofensiva del local siguió dominando el juego gracias a un Kessler inspirado que continuaba completando pases por todos los sectores del campo. Esta marcha culminó con una anotación mediante un pase completo de 7 yardas de Kessler a Scott Orndoff La defensiva de los Saints no encontraba variantes para poder defender las ofensivas comandadas de Kessler pero suerte de ellos, la marcha de esta anotación fue la última de Kessler en juego (lo reemplazo Tanner Lee).

Final de tercer cuarto: Saints 10 – Jaguares 20

Cuarto Cuarto

El último cuarto fue la resurrección de los Saints gracias un efectivo y poderoso juego terrestre. Con Tayson Hill como mariscal de campo, la ofensiva de New Orleans volvió a carburar y así pudo realizar dos anotaciones en series consecutivas para dar vuelta el partido.

En la primera serie se realizaron muchos acarreos del mismo Tayson Hill y el ex Raven de Baltimore, Terrance West. Y fue el primero quien con un acarreo de 3 yardas anotó para los visitantes y los acerco a solo tres puntos (17-24).

La segunda marcha anotadora también fue producto de un fuerte juego terrestre. Esta vez el caballito de batalla fue Jonathan Williams quien con 4 corridas de manera consecutivas logro que los Saints anoten nuevamente (la corrida de anotación fue de 4 yardas) y den vuelta el partido para ponerlo 24-20 a favor de New Orleans que a lo postre fue resultado final del cotejo.

La ofensiva de Jacksonville con otro mariscal de campo (T. Lee) no logro hilvanar ningún serie decente, situación que fue explotada por los Saints que lograron remontar el partido y lograr triunfo.

Conclusión Post Partido

Por el lado de Jacksonvile, lo destacable es que su ofensiva titular en la única marcha que estuvo en cancha jugo en gran nivel y logro la anotación fácilmente. Además Cody Kessler demostró que puede ser un gran recambio en la posición de mariscal de campo en caso de que Bortles juegue de mala manera o este afuera del emparillado por lesión.

Por el lado de New Orleans se puede destacar el excelente nivel que exhibió el mariscal suplente Tayson Hill. Fue muy efectivo tanto el juego aéreo (termino con 8 pases completos sobre 9 intentados y 72 tardas) y como acarreando el balón (logro una anotación)