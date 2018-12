Alexa Bliss, más cerca del regreso a los cuadriláteros

La cinco veces campeona, Alexa Bliss y ahora máxima responsable de la división femenina de RAW lleva desde el 20 de octubre sin subirse al ring, perdiéndose el combate contra Trish Stratus y contra Lita en Evolution y no pudiendo formar parte del equipo femenino de RAW en Survivor Series, aunque su rol como capitana llevó al equipo rojo a la victoria.

A principios de semana, nos encontramos con la información de que Mark Henry afirmó que Alexa ya cuenta con el alta médica y podría volver a competir en las próximas semanas. El ex campeón mundial pesado comunicó en el podcast SiriusXM Busted Open que "ya ha sido dada de alta". Henry compartió que Bliss le confesó que a consecuencia de las varias conmociones cerebrales que sufrió en tan poco tiempo, tuvo vértigos y no sabía donde se encontraba, ni del viaje de Londres a Suiza. Después de eso, volvió a recaer.

Unas horas después esa información fue negada por Dave Meltzer, director de Wrestling Observer. La información dada por Meltzer señala que Alexa sigue apartada, pero si que tiene el alta médica para contacto físico mínimo. Por eso ya se encuentra entrenando en el WWE Performance Center de Florida desde hace unas semanas.

Otra información que conocemos es la de Bryan Álvarez en Wrestling Observer Radio comunicó que:

“Lo que escuché sobre Alexa Bliss es que probablemente estará fuera de acción hasta Royal Rumble. El centro de desarrollo tiene muchos encordados y uno de ellos es como una almohada. Así que cuando escuchamos que Alexa Bliss está recibiendo algunos golpes leves, ni siquiera lo está haciendo en un ring de verdad“.

Aunque parece que va para largo el proceso de recuperación de la ex campeona, no es así del todo ya que ya está empezando a entrenar. Estaremos atentos de como avanza el tema, aunque lo más probable que hasta 2019 no la veamos de nuevo subida al ring.