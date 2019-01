The Man vs. The Queen vs. The Princess

Arrancaba SmackDown Live con el campeón de la WWE, el nuevo Daniel Bryan en uno de los puestos de comida del Jacksonville Veterans Memorial Arena con la intención de llevar a los fanáticos de la WWE a un viaje educacional, afirmando que ahí la gente come para llenar un vacío existencial. Después continua con su discurso en un stand de merchandising, enseñando que ya no hay camisetas del "Yes! Movement" debido a que está muerto. Una vez en el "ringside", tras bajar las escaleras, insulta a los fanáticos y esto provoca que R-Truth aparezca y comience a atacarle.

Daniel Bryan vs. R-Truth: Tras un combate corto dónde R-Truth está a gran nivel falla un "body splash" que el ex líder del "Yes! Movement" aprovecha para noquearle con su "Flying Knee" y consigue la victoria.

Cuando el campeón se está marchando por la rampa tras el combate, aparece AJ Styles y comienza a golpearlo. Ambos se enfrentarán en Royal Rumble por el campeonato de la WWE.

Rey Mysterio & Mustafa Ali vs. Andrade "Cien" Almas & Samoa Joe: Gran combate entre cuatro superestrellas top de la marca azul que acaba con la victoria de los "heels". Tras grandes spots cómo el "Canadian Destroyer" de Mysterio a Andrade y el "súplex" de Joe a Ali sobre la mesa de comentaristas; El Ídolo derrota a Rey Mysterio con el "Hammerlock DDT" y frena su mala racha de resultados.

Aparece en un vídeo Carmella asegurando que esta noche logrará su oportunidad para volver a la cima, mientras que The Usos dicen estas preparados para derrotar a The Bar esta noche y obtener el derecho a enfrentarlos por el campeonato en parejas de SmackDown.

En el backstage The Miz y Shane McMahon charlan amistosamente, el asombroso insinúa que con el poder que tiene en el programa el McMahon podría pactar una lucha por el título entre ellos y los campeones actuales The Bar. Pero Shane se niega a utilizar su poder y le reclama que tendrán que ganarse su oportunidad.

Ya en el ring, el campeón de los Estados Unidos, Rusev recuerda lo que ocurrió la semana pasada cuando su mujer Lana se lesionó debido a un golpe ocasionado por Shinsuke Nakamura y amenaza al japonés con salir al ring y destrozarle. El "King Of Strong Style" aparece en pantalla sentado en la zona de producción afirmando que no fue culpa suya y muestra el video del golpe. En él se aprecia cómo Lana cae debido a la patada que Rusev lanza a Nakamura. El búlgaro, enfurecido sale del ring en busca de Nakamura cuando este lo sorprende en el backstage y finalmente lo deja noqueado después de su "Kinshasha"

The Usos vs. The Bar: Los hermanos se juegan su oportunidad de optar al campeonato por parejas ante los campeones. Tras una primera parte del combate bastante igualada finalmente parece que los europeos comienzan a dominar el encuentro que después va alternándose entre los dos equipos. Tras un corte, y mientras Jey aguanta el castigo provocado por Cesaro, Jimmy va a darle el relevo a su hermano pero aparece Mandy Rose con una toalla que de manera muy provocativa le pregunta al marido de Naomi que si se olvidó de sus pantalones en su habitación de hotel. Esto desconcentra completamente a Jimmy y Sheamus aprovecha para lanzarlo fuera del ring, Cesaro destroza a Jey con el "Neutralizer" y gana vía pinfall.

Es entonces cuando The Miz llega al ring para ofrecerle a los campeones por pareja de SmackDown una lucha contra él y Shane McMahon. Sheamus le lanza una "Brogue Kick" al asombroso dejándolo tendido en el suelo y después aceptan el desafío, pactándose la lucha para el Royal Rumble.

A su vez, dentro del "backstage" Naomi se lanza sobre Mandy Rose pero Sonya Deville la ayuda y finalmente llega Jimmy Uso para detener la pelea quedándose la rivalidad entre ambas luchadoras muy abierta...

Aparece Daniel Bryan muy enfadado a punto de marcharse de la arena asegurando que "The Phenomenal" jamás le quitará su título y que será el campeón de la WWE para siempre, mientras que Shane y The Miz charlan sobre la lucha que tendrán en el Royal Rumble ante The Bar por los campeonatos en pareja.

Carmella vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch: Comienza el combate principal de la noche entre las tres luchadoras de la cual saldrá la retadora número uno al título de mujeres de la marca azul que posee Asuka. Tras una lucha fantástica dónde se escucharon gritos de "This Is Awesome! dónde las tres demostraron porque son de lo mejor de WWE, Charlotte impacta a Becky con un "spear" y Carmella saca a "The Queen" del ring con una patada en la cara cuando "The Man" sorprende a "The Princess" con su "Dis Arm Her" obligándola a rendirse y así proclamándose cómo la retadora al título. Acto seguido y mientras la pelirroja todavía estaba celebrando la victoria, aparece la campeona Asuka para encararse con ella, finalizando así SmackDown Live.