Análisis previo de la temporada 2019: Oakland Raiders y Denver Broncos

La temporada 2019 de la National Football League (NFL) ya está casi a la vuelta de la esquina para los aficionados, jugadores, entrenadores y dueños. La adrenalina y ansiedad crece de forma exponencial. Por este motivo, es imprescindible continuar con el análisis de la temporada baja de las franquicias de la NFL. En esta nota, estudiaremos a los Denver Broncos y Oakland Raiders. Ambos equipos comparten la misma división (AFC Oeste) y recorren caminos parecidos porque se encuentran en plena reconstrucción de cara los años siguientes.

Ambos conjuntos vienen de temporadas muy pobres en el 2018, con muchos más partidos perdidos que ganados. Por esa razón, en este temporada baja, las Gerencias de ambas franquicias realizaron muchísimos movimientos con el objetivo de mejorar lo realizado el año anterior, intentar ser un equipo competitivo de cara al futuro a corto y largo plazo y poder ganar la complicada División que comparten con los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers.

Denver Broncos

El conjunto del Estado de Colorado viene de un magro 2018 donde solamente ganaron 6 partidos. Necesitaban un cambio drástico y fue exactamente lo que realizó el Gerente General, John Elway. Su primera decisión fue despedir al entrenador en jefe, Vance Joseph (estuvo solamente dos años como entrenador principal en los Broncos), y contratar a Vin Fangio,ex coordinador defensivo de los Bears de Chicago. Fangio, de 60 años, nunca ha sido entrenador principal a ningún nivel pero tiene 40 años de experiencia, incluidos 34 en el fútbol profesional, que se remontan a la antigua USFL y 19 campañas como coordinador defensivo en la NFL. En su último año, logró que su defensiva (Bears) sea la mejor de toda la NFL.

No solo con este cambio de timonel se quedaron los Broncos, en cuanto al roster, se efectuaron numerosas e incorporaciones en la Agencia Libre y el Draft 2019 y a su vez, varios jugadores han dejado la franquicia.

La posición de mariscal de campo ha sido un problema desde el retiro de Peyton Manning. Elway no puede encontrar un jugador que le brinde confianza y por este motivo, en estos últimos años ha contratado varios jugadores en ese puesto pero ninguno pudo llenar los zapatos de lo que quiere el Gerente General. Este 2019 no pudo escapar de la situación y se han sumado dos jugadores al roster en esa posición. En la agencia libre, proveniente de los Ravens, firmaron al ex ganador de un Súper Bowl, Joe Flacco y en el draft 2019, en su tercer pick seleccionaron al egresado de la Universidad de Missouri, Drew Lock. Seguramente, en este año y posiblemente el que viene, Flacco sea el mariscal abridor de los Broncos. Además, este veterano mariscal, tendrá el trabajo de ser el mentor de Lock, ya que posiblemente sea el mariscal del futuro de Denver. Lock, era uno de los mejores prospectos en la posición de mariscal en este Draft y toda la fanaticada de Denver está muy ilusionada con esta firma. La llegada de estos jugadores provocó que Casey Keenum cambie de aire y se vaya a jugar a los Redskins de Washington.

Joe Flacco será el lider de los renovados Broncos dirigidos por Vic Fangio (foto Broncos.com)

En la línea ofensiva tuvieron bajas importantes, el centro Matt Paradis se fue a Carolina para centrarle el balón a Cam Newton, mientras que el guardia Billy Turner, se mudó a Green Bay para jugar con los Packers. A causa de estas bajas, era imperioso añadir nuevos jugadores en la línea ofensiva y fue exactamente lo que ocurrió. Contrataron a los tacles ex Dolphins de Miami, Ja`wan James y Jared Veldheer, ex Patriots de New England. Y además, en el draft, en su segundo pick seleccionaron a Dalton Risner proveniente de la Universidad Kansas State. Tanto James como Risner serán titulares de manera inmediata y serán los encargados de proteger a Flacco de no ser embolsado.

el QB Drew Lock es el futuro de la franquicia de Colorado (foto Broncos.com)

En la ofensiva, otro sector donde había debilidades, era en la de Alas Cerradas. Por eso, en el draft no dudaron, y eligieron con su primer pick al Ala cerrada Noah Fant, ex Universidad de Iowa. Fant es un ala cerrada con muy buenas manos y gran velocidad que si logra tener una muy buena química con Flacco, podrán hacerle mucho daño a las defensivas rivales.

En el aspecto defensivo, también hubo modificaciones en la plantilla, los apoyadores Brandon Marshall y Shane Ray cambiaron de equipo y se fueron a jugar a los Raiders y Ravens, respectivamente. Con estas bajas, quedará Josey Jewell como apoyador central y líder del grupo de linebackers.

Si bien el sector externo de la línea defensiva esta excelentemente cubierta con los Pass Rusher, Von Miller y Bradley Chubb, en la parte interna había deficiencias. Se necesitaba un tacle defensiva que cubra las corridas entre los guardias. El jugador elegido para realice esta función es el rookie, DreMont Jones, egresado de Ohio State y quien tiene como fortaleza justamente realizar esa tarea.

En la secundaria, los Broncos renovaron el contrato al esquinero Chris Harris Jr., pieza fundamental de la defensa, y firmaron al esquinero que estará en el sector del emparrillado opuesto a Harris, Kareem Jackson, ex Houston Texans.

los esquineros Kareem Jackson y Bryce Callaham son las caras nuevas de la defensa de los Broncos (foto Broncos.com)

Con la llegada de Vic Fangio, la fanaticada está muy ilusionada con que la defensa vuelva a ser una de las mejores de la liga y que sea el motor de un equipo que está en plena transición.

Por el lado ofensivo, se prevé el corredor Philipp Lindsay sea el caballito de batalla y quien sea el impulsor del renovado ataque coordinado por Rich Scangarello.

Oakland Raiders

Si los cambio de los Denver Broncos fueron muchos y muy importantes, los movimientos de los Oakland Raiders fueron aún más considerables y sustanciales. Luego de una campaña donde solo han ganado cuatro juegos, el equipo dirigido por el John Gruden prácticamente renovó toda su plantilla para tener un mejor 2019.

El ataque liderado por el mariscal de campo, Derek Carr, modificó todo su cuerpo de receptores. El nuevo grupo de WR estará liderado por la mega estrella, Antonio Brown, que gracias a un intercambio con los Steelers de Pittsburgh, llegó a la franquicia de color negra y plateada. Asimismo, firmaron en Oakland, el receptor ex Chargers, Tyrrell Williams, quien se ubicará en el sector opuesto a Brown y los receptores ex Cardinals y Colts, J.J. Nelson y Ryan Grant. Vale comentar que también en el draft escogieron un receptor para que integre el roster. En uno de sus últimos picks seleccionaron al receptor abierto ex Universidad de Clemson, Hunter Renfrow.

Antonio Brown será el lider de la ofensiva de los Oakland Raiders (foto raiders.com)

Ante la partida del ala cerrada y principal arma del juego aéreo la temporada anterior, Jared Cook (se fue a New Orleans Saints), los Raiders rubricaron la firma del ala cerrada Luke Wilson, ex Lions de Detroit. Asimismo, en el draft pickearon en quinta ronda al ex ala cerrada de LSU, Foster Moreau para comparta posición con Wilson.

El juego terrestre también cambio su corredor principal. Ante un “nuevo” retiro de Marshawn Lynch, el Gerente General Mike Maylock debió buscar reemplazos para este jugador. Fue así que en la agencia libre firmaron al ex Jets, Isaiah Crowell y en uno de tres picks de la primera ronda (en este caso, gracias al intercambio con los Dallas Cowboys realizado la temporada anterior donde entregaron al receptor Amari Cooper a cambio del primer pick del draft de este año) del draft eligieron al ex Universidad de Alabama, Josh Jacobs. Se pensaba que entre estos dos jugadores iban a ejecutar todos los acarreos de Oakland, pero una lesión de Crowell (se perderá toda la temporada) en los entrenamientos provocará que Jacobs sea el líder indiscutido del ataque terrestre.

El corredor Josh Jacobs será el lider corredor de los Oakland Raiders esta temporada (foto Raiders.com)

La línea ofensiva también tuvo sus cambios, el guardia Kelechi Osemele partió hacia la gran manzana para jugar con los Jets. Para contrarrestar esa baja, el equipo cuyo dueño es Al Davis, firmó al problemático jugador, Richie Incognito, ex Bills de Buffalo. Además, adquirieron a uno de los mejores tacles ofensivos de la NFL, el ex jugador de los Patriots de New England, Trent Brown, a quien le realizaron un contrato de muchos años y millones.

La defensiva coordinada por Paul Guenther no se quedó atrás con los movimientos de jugadores. Los esquineros Dominique Rodgers Cromartie y Rashaan Melvin dejaron la entidad y se fueron a los Redskins y Lions, respectivamente. Para suplir estas bajas y ser titulares en la franquicia, la Gerencia firmó al esquinero ex Lions, Nevin Lawson y vía draft escogió al egresado de Clemson, Travyon Mullen.

La posición de profundo se renovó al 100% gracias a la adquisición del Safety ex Rams, Lamarcus Joyner y el pick de primera ronda, Jonathan Abram (la temporada anterior intercambiaron al defensive end Khalil Mack por el pick de primera ronda de este año).

Las incorporaciones parecían no tener fin, el sector medio de la defensiva, también realizo movimientos rutilantes. En la temporada baja firmaron al ex Broncos de Denver, Brandon Marshall, y Vontaze Burfict, ex Cincinatti Bengals. Será para alquilar balcones ver en un vestuario a Burfict y Antonio Brown juntos. Vale recordar que ambos jugadores se enfrentaron varias veces y han declarado su odio hacia la otra persona.

Vontaze Burfict, una de las caras nuevas de los Oakland Raiders en defensa (foto Raiders.com)

Por último pero no menos importante, la línea defensiva agregó un jugador más a su grupo de lineros defensivos. Para cerrar las corridas externas y meter presión al mariscal rival por esa lado del línea, los Raiders con su primer pick general (cuarto global) seleccionaron al defensive end, ex Clemson, Clelil Ferrell.

Clelil Ferrell, primer pick de los Oakland Raiders en el draft 2019 (foto Raiders.com)

La temporada baja de los Oakland Raiders fue una de las más movidas de la NFL. Igualmente, los fanáticos de los Raiders deberán tener mucha paciencia, ya que a pesar de haber conseguido muchos y muy importantes jugadores, para que todos estos engranen y tengan todo el esquema de juego aceitado, necesitarán tiempo y muchos partidos juntos.