NHL VAVEL power Rankings 2022-23: semana 20

Las noticias de los medios, las conversaciones de los aficionados, todas ellas están dominadas por los movimientos en los despachos de cara al inminente cierre del mercado de traspasos el próximo 3 de marzo. Pero siendo interesante, no hay que despistarse de lo que ocurre en el escenario máximo, el hielo, y en ahí los Bruins vuelven a mandar con fuerza y aunque no de manera matemática, los 99 puntos de los Bruins ya los colocan de manera virtual en los playoff, pero no bajan el pistón. Colorado crece semana a semana, recordando al resto de sus rivales quien alzó la Stanley Cup en junio del año pasado y mostrando su intención de volverlo a hacer en 2023. Bienvenidos a los Power Rankings de NHL VAVEL.

Top 10

1- Boston Bruins (47-8-5)

Ocho victorias consecutivas, nueve victorias en los últimos diez, un equipo que va tan rodado que hasta su portero, Linus Ullmark, se marca el lujo de meter un gol. Un equipo temible que suma a Dmitry Orlov y Garnet Hathaway a su plantel.

Linus Ullmark | Foto: NHL.com

2- Carolina Hurricanes (39-11-8)

No es que los Canes hayan bajado el ritmo, siguen siendo los únicos que medio siguen la estela de los Bruins, pero es que los de Nueva Inglaterra son los más destacados de esta temporada regular. Jesse Puljujarvi llega a reforzarlos desde Edmonton.

3- Colorado Avalanche (34-19-5)

Ya no se esconden, los Avs ya están aquí, y así lo demuestran sus seis victorias consecutivas, y sin ser la cabeza en puntos de su conferencia, parecen el único equipo de su conferencia capaz de evitar que la copa se vaya a un este repleto de candidatos al campeonato.

4- New Jersey Devils (39-15-8)

Los de Newark ya piensan a lo grande y se han hecho con los servicios de Timo Meier, reforzando el equipo de cara a una postemporada nada fácil en este lado del cuadro.

5- Toronto Maple Leafs (37-15-8)

Están las peras a cuarto en Ontario, y los Leafs no pueden permitirse otra salida a las primeras de cambio y Kyle Dubas ha puesto toda la carne en el asador para romper el muro que los ha detenido y hacer valer en playoff el juego que han desplegado en temporada regular.

6- Vegas Golden Knights (35-19-6)

A pesar de los problemas de lesiones y en particular en la portería, los caballeros dorados mantienen el liderato de la Pacific Division y poco a poco van cogiendo ritmo.

7- New York Rangers (34-17-9)

Ojo a los blueshirts, si Broadway es una de las capitales mundiales del espectáculo, ahora lo es más con los refuerzos llegados al Madison Square Garden, donde la llegada de Patrick Kane es la guinda del pastel. Tenemos cinco semanas de previa antes del gran estreno en los playoff.

Kane, un refuerzo de lujo para los Rangers | Foto: NHL.com

8- Tampa Bay Lightning (37-19-4)

Los Bolts son especialistas en añadir profundidad de banquillo y contundencia al equipo cuando llega esta época del año, porque el talento ya lo tienen. Este año esas cualidades llevan el nombre de Tanner Jeannot, para acompañar a los Stamkos, Kucherov, Hedman y Vasilevskiy entre otros, a buscar la cuarta final consecutiva para la franquicia, y por supuesto, la Stanley Cup.

9- Minnesota Wild (34-21-6)

Los Wild parecen haber salido del bache con un balance de 3-0-1, solo cediendo en la prorroga ante los Leafs en Toronto. Eso les permite agarrarse a una de las tres plazas divisionales de cara a los playoff.

10- Los Angeles Kings (34-20-8)

Muchos les reprochan que su puesto en los playoff es consecuencia directa de jugar en la Pacific, la división hoy día más débil de la liga, pero en esta semana se han medido en las casas de rivales de otras divisiones y han sacado rédito y eso se merece un reconocimiento.