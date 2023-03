Ottawa Senators tienen marca de 6-3-1 en sus útimos 10 partidos

Los Senators del GM Pierre Dorion han sido agresivos desde hace dos años en adquirir agentes libres. La llegada de DeBrincat, Giroux y demás anticipaba la llegada de un pez gordo antes del trade deadline como Jakob Chychrun. La llegada del defensa two way de los Coyotes además coincidió con una de las mejores rachas ganadoras del equipo en la actual campaña. El equipo de DJ Smith tiene marca de 6-3-1 en los últimos diez partidos. Los Sens están a sólo 5 puntos de los Penguins por el segundo puesto de Wild Card. Ottawa tiene 68 puntos gracias a la gran racha de triunfos en el mes de febrero.

Los Senators siguen siendo un equipo joven pero con potencial. Brady Tkachuk es el capitán del equipo y esta asegurado para el futuro. Claude Giroux ha encajado muy bien en la primera línea con Tkachuk y agregado su experiencia. DeBrincat ha dado profunidad a la segunda línea con otro joven prometedor en el otro ala como Drake Batherson. Shane Pinto y Tim Stützle son dos de los centers más prometedores en la NHL.

Ottawa está cerca del Wild Card en la Conferencia Este. Los Sens son 5tos en la Atlantic Division con 68 puntos. En defensa el equipo tiene dos defensas también con gran futuro como Artem Zub y Jake Sanderson. El equipo todavía tiene muchos huecos pero tiene una identidad clara de ser veloz y de querer hacer mucho daño en odd man rushes.

Stutzle lidera a Ottawa en puntos y goles; Tkachuk en asistencias

El joven centro alemán Tim Stützle está teniendo la mejor temporada de su joven carrera. Tim es líder de los Senators en puntos con 66 y goles con 31. El alemán es el enlace clave para la ofensiva. Stützle se ha visto beneficiado aún más con la llegada de un stick veterano y probado como Claude Giroux. El ex capitán y emblema de los Flyers lleva 63 puntos y se ha dedicado a llenarse de asistencias con 37. Tkachuk tiene 40 asistencias y lidera al equipo en ese rubro. El hermano del polémico Matthew tiene ya 40 asistencias (66 puntos). Tkachuk y Stützle son claves en la primera unidad del power play.

DeBrincat y Batherson llevan más de 50 puntos cada uno. Shane Pinto es el que debe producir más en esa segunda línea. DeBrincat es un stick veloz y que asiste mucho como lo hacía en su breve paso por los Blackhawks. Batherson es el otro ala que es una joya de la franquicia. El problema de los Senators en próximos años, será reforzar las demás líneas. Mathieu Joseph, Derick Brassard o Dylan Gambrell no parecen ser apuestas a futuro y parecen sólo parches.

Chabot es el ironman del equipo y Chychrun se une a un equipo temible en defensas two way

Thomas Chabot es el líder del equipo en tiempo en el hielo con un promedio de 25 minutos y 31 segundos. Chabot juega al lado de otro shutdown defense como Artem Zub. Jake Sanderson en segunda linea tiene 20 asistencias y es uno de los mejores defensas two way del equipo. Jakob Chychrun llega al equipo a aportar en los dos lados del hielo y hará más fuerte a los Sens. El ex Coyote es una apuesta del GM Dorion a mediano y largo plazo. El equipo tomó el cap hit de 4,6 millones que otros equipos no quisieron (asegurado hasta la campaña 2024-2025).

Chychrun es un jugador que puede jugar en los dos lados del rink y es muy eficiente en el 5 vs 5 y el power play. En el power play es muy bueno al desmarcarse y tirar en el slot medio. Además Chychrun en efensa es muy bueno haciendo que los atacantes rivales sean obligados a jugar por fuera. En portería Cam Talbot tiene 15 victorias pero ese es otro aspecto que tendrá que ser mejor si los Sens quieren ser un Wild Card.

Los Senators tuvieron una rara derrota en Chicago para romper su gran racha de triunfos. El mes luce complicado y con retos al visitar a los Oilers, Flames y recibir a los Maple Leafs, Lightning y Avalanche. El equipo cierra el difícil mes al visitar a un equipo de playoff como los New Jersey Devils.