Previa Colorado Avalanche - Seattle Kraken: maestro contra novato

En la era del límite salarial en la que vive ahora la NHL, el ser campeón no asegura nada para la temporada siguiente, primero porque los jugadores que consiguen el título aumentan su cotización y resulta imposible retenerlos a todos, y si a eso se le unen las lesiones que han sufrido los Avalanche, convierten el reto en aún más difícil. Así los pupilos de Jared Bednar tuvieron un comienzo de liga algo errático y lejano a los puestos de privilegio, pero el carácter de campeón no se pierde de un día para otro y a partir del mes de enero este equipo empezó a sumar puntos consiguiendo aunque fuera en el último suspiro el título de la Central Division, una meta que parecía pan comido al inicio de temporada, pero que ha resultado un trabajo digno del mismo Hércules.

Ese liderato ha dictaminado que su rival en la primera ronda sea Seattle Kraken. El año pasado el equipo pagó el recelo de los demás equipos ante el draft de expansión después de la lección que recibieron en el anterior por parte de Vegas Golden Knights, y Ron Francis no pudo conseguir para su equipo una plantilla como la que consiguiera George McPhee para los de Nevada, pero a favor de Seattle hay que decir que en la primavera pasada, lejos de caer en la desesperación, repensaron su estrategia y en este segundo año en la liga si han conseguido un equipo que ha sido capaz de moverse en una dinámica positiva.

Puede que los Avalanche de esta postemporada no se vean tan sólidos como los de las dos anteriores, pero aún se siguen viendo superiores a un equipo como Seattle que ha basado su éxito de esta temporada regular en el esfuerzo defensivo.

Colorado Avalanche: orgullo de campeón

La franquicia de las Rocosas pagaba el precio de los campeones en esta era del límite salarial, y decía adiós a elementos fundamentales en la consecución de la Stanley Cup como Nazem Kadri, André Burakovsky o Darcy Kuemper. Aunque tocaba reorganizar la delantera, seguía siendo un grupo potente con Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog y Miko Rantanen como puntas de lanza y una defensa que no sufrió bajas importantes.

Nathan MacKinnon | Foto: NHL.com

En la portería quedaba la duda de como respondería Alexandar Georgiev en el rol de titular, pero en Denver ha confirmado lo que los técnicos del equipo intuían antes de su llegada, que solo la sombra del inmenso Igor Shesterkin tapaba a quien era un gran portero y la portería de los Avs sigue siendo un fortín.

Gran noticia en lo que respecta a la defensa, el líder indiscutible de la misma, Cale Makar vuelve, no al ciento por ciento como él mismo ha declarado, pero listo para volver a la alineación tras encadenar varias lesiones desde el mes de enero. Si a eso le unimos también el regreso de Josh Manson, Bednar tendrá a sus mejores defensas a disposición desde el primer partido.

Las malas noticias vienen de la delantera, el capitán Gabriel Landeskog no solo no estará ausente del primer partido si no de toda la postemporada, una pérdida de talento y de profundidad de banquillo de la que tratarán de sacar partido Seattle, que irá al máximo para secar a los dos miembros restantes del “big three” de Colorado, pero Nathan MacKinnon y sus compañeros ya han demostrado en la parte decisiva de la temporada que esa misión es fácil de decir, pero no de hacer.

Seattle Kraken: sin miedo a nada

Es la última franquicia que ha llegado a la NHL y tras un duro aterrizaje en su temporada inaugural, con la sombra de lo que consiguieron sus antecesores como novatos, los Golden Knights, la parte final de la temporada se hizo aún más dura con nulas opciones de llegar a playoff. Pero esta temporada ha sido diferente, la Pacific Division no tiene fama de ser la más fuerte de la liga, pero lidiar con equipos como Vegas, Edmonton, Calgary (a pesar del terremoto sufrido el pasado verano), o unos ascendentes Kings, no parecía el mejor lugar para alcanzar la postemporada.

Pero Seattle Kraken ha alcanzado la fase decisiva por derecho propio, y todo ello gracias al esquema de Dave Hakstol, que ha hecho de la necesidad virtud, y frente al esquema de otros equipos, como sus rivales en esta serie con grandes estrellas apoyadas por otros jugadores, tiene un equipo con muchas pequeñas estrellas que mantienen a prueba a sus rivales constantemente en el hielo, porque cualquiera de los jugadores que alinea puede ser el que sea clave para inclinar la balanza del partido, no en vano, hasta 13 jugadores de su equipo han marcado diez goles o más.

Jared McCann, primus inter pares en el ataque de Seattle | Foto: NHL.com

Esta táctica guerrillera y de omnipresencia, quizás no habría bastado para ni siquiera arañar la fortaleza de Colorado el año pasado, pero los de este año si parecen más abordables.

Estadísticas en postemporada: PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Precedentes

Los partidos de esta temporada han sido ajustados y con un balance curiosamente a favor de Seattle, lo que le pone más pimienta a la eliminatoria. Obviamente al ser la primera presencia de Seattle en postemporada, esta eliminatoria estrena el historial de enfrentamientos entre ambas franquicias en playoff.

21/10/2022 Colorado Avalanche 2-3 Seattle Kraken

21/01/2023 Seattle Kraken 1-2(SO) Colorado Avalanche

5/03/2023 Colorado Avalanche 2-3(OT) Seattle Kraken

Calendario y horarios

Partido 1: Colorado Avalanche - Seattle Kraken (19 abril 04:00)

Partido 2: Colorado Avalanche - Seattle Kraken (21 abril 03:30)

Partido 3: Seattle Kraken - Colorado Avalanche (23 abril 04:00)

Partido 4: Seattle Kraken - Colorado Avalanche (25 abril 04:00)

*Partido 5: Colorado Avalanche - Seattle Kraken (27 abril, horario por determinar)

*Partido 6: Seattle Kraken - Colorado Avalanche (29 abril, horario por determinar)

*Partido 7: Colorado Avalanche - Seattle Kraken 1 mayo, horario por determinar)

*Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)