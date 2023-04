Kraken venció 3-2 a los Avs en Colorado y los deja al borde de la eliminación

Seattle Kraken está a punto de lograr una de las mayores sorpresas en la historia en los playoffs. El equipo de Dave Hakstol (en apenas su segunda campaña de existencia) derrotó a los Avs en el Game 5 para tomar ventaja de 3-2 en la serie. Colorado no es la aplanadora del año pasado, pero sorprende la manera en que Seattle los ha secado en muchos partidos. Los goles de Geekie, Gourde y el novato Kartye fueron suficiente para dejar a Colorado en el fondo del abismo.

Seattle es un equipo que sorprendió en la campaña al pasar a playoff. Por algunos momentos lideraron su división por encima de otros favoritos. El Kraken al final pasó como Wild Card y salió como víctima ante los campeones Avalanche. Muchos pensaban hasta en una barrida de Colorado. El Kraken ha sido un equipo que ha repartido la producción con muchos jugadores con más de 20 puntos en la campaña cada uno. El equipo de Hakstol ha sabido asumir de rol de underdog. El forecheck y backcheck brutal ha sido esencial para que el Kraken haya secado a una ofensiva explosiva.

Seattle tuvo una gran temporada de Matthew Beniers que competirá por el Calder Trophy. Pero la línea clave en la serie ha sido la segunda de Tanev, Wennberg y Jaden Schwartz. Tres veteranos con mucho ice time y sacrificio para bloquear tiros, ir al forecheck y crear algunas oportunidades arriba. Seattle supo sobrellevar la pérdida por lesión de su alero anotador Jared McCann. Adam Larsson y Oleksiak han logrado dar profundidad a las dos líneas principales en defensa. Y Phillip Grubauer tuvo un Game 5 destacado.

Colorado no ha sido el mismo equipo que el año pasado con Kadri que se fue a Calgary y la lesión de Landeskog. JT Compher como centro de segunda línea no es la opción ideal. El aspecto más positivo para Colorado (además de los usuales MacKinnon y Rantanen), ha sido el apoyo de los defensas en puntos en la serie. En portería Georgiev no ha sido igual de sólido que Kuemper el año pasado. La suspensión de un partido del defensa estelar two way Cale Makar, no ayudó a Colorado en el Game 5.

El Kraken anotó primero con el gol de Geekie en el segundo periodo y puso la presión a Colorado

El Kraken ha anotado primero en todos los partidos de la serie. Desde el Game 1 que se robaron en Colorado, pusieron la mesa para la posible gran sorpresa de estos playoffs. El Kraken metió a Colorado en su estilo de forecheck. En defensiva los hits se hicieron presente y los checks agresivos. El Kraken es un equipo defensivo que deja seco a sus rivales. Colorado aún con su primera línea pudo establecer poca circulación del puck y reales scoring chances en cinco contra cinco. El Kraken tuvo casi el doble de tiros que Colorado en el primer periodo (15 por ocho del Avalanche).

Colorado fue peligroso en el power play pero Grubauer frenó bien algunos tiros con screens enfrente. Rantanen y MacKinnon fueron secados ante esl estilo defensivo. El forecheck derivó en varias oportunidades y cycling del Kraken. Jordan Eberle en la primera línea tuvo algunos tiros en la primera mitad. El Kraken mató una penalidad en el inició del segundo periodo.

El novato Kartye anotó su primer gol en la NHL y fue el decisivo para Seattle en el Game 5

El segundo periodo fue una obra maestra de Seattle sobre como frenar a Colorado y en su casa. El forecheck siguió de gran manera y de eso surgió el primer gol. Un buen forecheck de Jaden Schwartz en el círculo izquierdo de faceoff, derivó en un tiro del ex Blue a Georgiev. En el rebote cera del crease, Geekie de la cuarta linea empujó el puck. Geekie ha sido el ejemplo perfecto de como Seattle ha repartido muy bien la producción en todo su equipo.

Con el 1-0 a favor, Colorado empató de manera casual por un mal despeje del puck de Grubauer. El ex goalie del Avalanche no sacó el puck de la blue line y MacKinnon aprovechó con un tiro largo con el goalie mal colocado. Ese fue el único error de Grubauer en todo el partido. El Kraken con esa gran pegada, respondió a los dos minutos con una gran jugada de Jordan Eberle. El veterano ex Oiler hizo un giro detrás de la portería a manera de wraparound. Eberle metió un gran pase backhand al novato Kartye en el slot. El reemplazo de McCann quedó libre para meter el 2-1.

En el tercer periodo, el Kraken volvió a matar una penalidad en el comienzo. El gol del ex Lightning Yanni Gourde, fue un buen cycling del puck del defensa Carson Soucy con Bjorkstrand y este dejando el tiro desde el point para Gourde. La pantalla sobre Georgiev fue efectiva y el 3-1 puso a Colorado contra las cuerdas. Colorado apretó y subió a sus defensas al ataque y eso ocasionó algunos breakaways. El ex Predator, Eeli Tolvanen tuvo un breakaway donde Georgiev salvó con un poke check de su stick.

Al final, Colorado sacó a su goalie con tres minutos en el reloj y funcionó con suerte. Evan Rodrigues y su slap encontraron al jugador de Kraken Wennberg y de rebote el puck entró para el 3-2. El Kraken se defendió con todo con blocked shots en los últimos dos minutos para evitar el empate. Seattle buscará eliminar a Colorado el viernes en casa en una que sería una gran sorpresa.