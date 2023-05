Dallas Stars se cita con Vegas Golden Knights para disputar la final de la conferencia oeste

Todo a un solo encuentro, en esta circunstancia ha acabado decidiéndose la eliminatoria entre Dallas Stars y Seattle Kraken y ambos equipos salieron al hielo conscientes de ello y con la idea de que el partido no se les escapara. Así que la presión y la defensa fueron los protagonistas de un primer periodo en el que ninguno de los dos contendientes era capaz de establecer una presencia estable en la zona defensiva rival ni de encontrar tiros claros que pusieran en serias dificultades ya fuera a Oettinger o Grubauer. Todo ello condujo a que el periodo inicial del partido finalizara con el empate a cero inicial.

En el segundo tercio empezaron a cambiar las tornas, y Dallas empezó a inclinar el partido, con un primer esfuerzo que no tuvo efecto en el marcador, pero que empezaba a mostrar el punto de superioridad que el equipo de los Stars tenía sobre los Kraken. Seattle respondía con la fuerza de voluntad que ha caracterizado a este equipo durante estos playoff y no dejaba que el partido terminara de girarse a favor de sus rivales y el encuentro volvía a la guerra de guerrillas tanto en la zona neutral como en las respectivas zonas defensivas que había sido hasta el momento pero tiñéndose ligeramente de color local.

Y eso es lo que llevaría finalmente a la rotura del partido, Roope Hintz aparecía como un relámpago en la zona neutral a falta de cuatro minutos para cerrar el periodo intermedio y le robaba el disco a Jamie Oleksiak que ni lo vio venir, y se lanzó hacia la portería de Grubauer, que hasta ese momento había sido el gran culpable de mantener el partido en el filo de la navaja y con todas las posibilidades para su equipo, pero esta vez no pudo con el letal finlandés que por fin inauguró el marcador del partido y refrendando la marcha de más con la que los Stars jugaban este partido.

Los hombres de Dave Hakstol se encontraban en una situación que no les era nada cómoda, ya que en toda la postemporada no han sido capaces de remontar un partido en el que han entrado por detrás en el tercer periodo, y este no parecía ser la excepción, ya que aunque conseguían mantener el tono defensivo, no ponían presión efectiva sobre la portería de Oettinger, y cuando conseguían disparar, este resolvía con eficacia.

Para colmo de males, Dallas en una de las ocasiones en las que se deshizo de la presión alta de Seattle mandó un disco al otro lado de la pista con el que se hizo Wyatt Johnston no solo para evitar el icing si no para con unas manos increíbles poner con el reverso de la pala el disco por encima del hombro de Grubauer y poner un 2-0 que acorralaba aún más a Seattle.

A falta de tres minutos, Hakstol sacó a Grubauer de la portería para poner al sexto patinador en juego buscando el empate salvador que alargara el partido, pero ni Seattle conseguía presencia seria en la zona de Dallas, ni los Stars rematar el partido en la portería vacante de los visitantes, pero el partido guardaba emoción para el final.

Finalmente Oliver Bjorkstrand a falta de 19 segundos rompía la portería a cero para Oettinger y ponía un punto de inquietud en sus rivales. Punto de inquietud que habría sido de decepción si Eberle hubiese conseguido enganchar un disco que le llegó con la portería de Dallas totalmente abierta en el último faceoff del partido.

Finalmente Peter DeBoer se llevaba otro Game 7 (ha ganado los siete que ha dirigido en un banquillo de la NHL) y los Stars volverán a enfrentarse en una final de conferencia a Vegas Golden Knights tras hacerlo en 2020, y de grato recuerdo para los texanos ya que se apuntaron el Clarence S. Campbell Bowl que les acreditaba para disputar la final en la que ya si, cedieron ante Tampa Bay Lightning.