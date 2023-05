Edgar Álvaro silencia las críticas y hunde a Saiyans

Rayo de Barcelona y Saiyans se enfrentaron en la cuarta jornada de la Kings League, en busca de recuperar buenas sensaciones tras la derrota cosechada por ambos en la pasada jornada. Spursito volvió a confiar en Eric Jiménez y Dani Liñares como jugadores 12 y 13, mientras que The Grefg apostó por Roger García como jugador 12.

Inicio fulgurante del Rayo de Barcelona

El partido comenzó con el conjunto de Spursito apretando en la presión, abriendo la lata a los tres minutos de partido. Edgar Álvaro se estrenó como villano, anotando un gran gol tras una buena maniobra del delantero. Los de Efrén Guillén no bajaron el pie del acelerador, estando cerca de anotar el segundo gol tras dos grandes disparos de Mongil y Eric Jiménez, ocasiones que salvó Dani Pérez.

Intercambio de golpes en el 3 vs 3

El dado de la liga volvió a revolucionar un encuentro, después de que el azar decidiese que los últimos minutos de la primera mitad se disputasen en un 3 vs 3. Edgar Álvaro anotó el segundo en su cuenta particular tras una gran definición, colocando en 2-0 en el marcador. Sin embargo, Saiyans no había dicho su última palabra en esta primera mitad, recortando distancias con un golazo de Dani Pérez desde su área, aprovechando la ausencia de portero por parte del Rayo de Barcelona.

Las armas secretas igualaron el encuentro

Tras el descanso, Edgar Álvaro siguió igual de enchufado que en la primera mitad, completando su hat-trick con otra gran maniobra. El delantero del Rubí regateó a la defensa de Saiyans para superar a Dani Pérez con una buena definición. Llegado el minuto 31, el entrenador de Saiyans decidió hacer uso de su arma secreta, otorgando un penalti shootout que Joan Poch no desaprovechó. Los de Spursito replicaron presionando su botón de arma secreta, mostrando otro penalti shootout que ejecutaría Eric Jiménez para poner el 2-4 en el marcador. Sin embargo, el extremo la envío por encima del larguero, dejando el partido abierto justo antes del gol doble.

Final de infarto que decidió Edgar Álvaro

Una vez se superó el minuto 38, comenzaron los dos minutos en los que los goles cobran un valor doble, oportunidad de ambos equipos para remontar y sentenciar el encuentro, respectivamente. El primero en golpear sería Saiyans, tras un golazo de chilena de Oriol Boada, quien ponía por delante en el marcador al equipo de The Grefg por primera vez en el encuentro. Cuando el partido parecía decidido, el fichaje estrella del Rayo de Barcelona, Edgar Álvaro, consiguió anotar el gol que le daba la victoria a los villanos, cerrando una actuación para enmarcar.