Anuario VAVEL 2016: TNA Knockouts Championship, llegó el gran impacto

El TNA Knockouts Championship es un campeonato creado en 2007 por TNA que tuvo como primera campeona a Gail Kim. La campeona actual es Rosemary que se encuentra en su primer reinado. Es el campeonato femenino de mayor antigüedad y el único de la empresa. El nombre del campeonato viene del concepto “knockouts” que es el nombre por el que la empresa denomina a sus luchadoras.

Para proclamar a la primera campeona se programó un combate en Bound For Glory entre 10 luchadoras, saliendo Gail Kim como campeona. El 27 de agosto de 2009 el campeonato quedó vacante por primera vez. Esto se debió a que la campeona ODB había ganado el título de forma polémica. En Hard Justice, ODB y su novio Cody Deaner se enfrentaron a la campeona Angelina Love y su compañera, Velvet Sky en un combate donde el título estaba el juego. Debido a que Deaner cubrió a Sky, ODB fue reconocida como campeona. Sin embargo, Deaner dijo que como él había hecho la cuenta, merecía ser el campeón. Ante esta situación, la TNA dejó el título vacante y se programó un combate entre ambos en No Surrender, el cual ganó ODB.

El reinado más largo le pertenece a Taryn Terrell, quien mantuvo el campeonato por 279 días. Los reinados más cortos los poseen Tara y Allie con tan solo un día. En cuanto a los días como campeona, Gail Kim posee el primer lugar con 710 días durante sus 6 reinados.

Gail Kim fue la primera campeona de 2016. Jade tuvo un feudo con la campeona y tuvo varias oportunidades. No fue hasta el 17 de marzo de 2016 donde derrotó a la campeona y a Madison Rayne, consiguiendo el título. El 12 de junio perdió ante Sienna, debido a que fue atacada por su excompañera. El 25 de agosto de 2016, Sienna perdió el título en una batalla a 5 ante Allie. También se encontraban en la lucha: Madyson Rayne, Marti Bell and Jane. El 1 de septiembre de 2016, Allie perdió el título ante Maria Kanellis la que la obligó a ponerse de espaldas para la cuenta de 3, ya que Maria era asistente de la campeona. El 2 de octubre se pactó una lucha contra Gail Kim en Bound For Glory y que le costó el título a la campeona. Después el título quedó vacante por una lesión de Gail Kim. Rosemary venció a Jade en Impact Wrestling y consiguió el título y su primera ostentación. Rosemary no registra defensas televisadas.