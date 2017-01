Bray Wyatt: “Mi rival soñado para WrestleMania es Daniel Bryan”

Bray celebra la consecución del título por parejas | Foto: WWE.com

La recta final para Royal Rumble ha llegado, debido a esto la WWE esta realizando conferencias de prensa con distintas superestrellas. Este martes, Bray Wyatt atendió a los medios de comunicación internacionales, entre los que se encontraba Vavel, con el fin de promocionar el próximo PPV de la compañía, Royal Rumble.

Bray Wyatt es considerado por muchos como uno de los favoritos, para alzarse como campeón de la batalla real. El propio luchador no quiso desmentir los rumores y repitió en varias ocasiones que va a “ganar la batalla real”. El luchador reconoció saber los secretos para ganar en Royal Rumble: “Sé como sobrevivir y como tener éxito en el Royal Rumble, tienes que estar preparado para todo”, afirmó el wrestler. El ganador de la batalla real tiene derecho a enfrentar a un campeón mundial en Wrestlemania. La pelea entre el campeón mundial y el vencedor de la batalla real de Royal Rumble suele ser el main event de WrestleMania. Bray declaró que “no hay nadie más preparado que yo para ser main event en WrestleMania”.

La carrera de Bray Wyatt ha mejorado desde la división demarcas como él mismo reconoció. El luchador dijo durante la conferencia que está feliz de estar en la marca azul. Desde la noche del draft la carrera de Bray ha despuntado, siendo clave para la única victoria de SmackDown en Survivor Series y ganando los títulos por parejas de la marca azul. Bray consiguió el cinturón de parejas de la marca liderada por Shane McMahon y Daniel Bryan con Randy Orton. La pareja formada por el monarca de la familia Wyatt y la Víbora ha dominado la marca azul tal y como Bray reconoció durante la rueda de prensa telefónica: "Randy y yo somos una de las fuerzas más dominantes de la WWE actualmente".

Con más de tres años en el roster principal de la WWE, Bray Wyatt se ha enfrentado a varias leyendas de la WWE. El punto de inflexión en la carrera del luchador fue en WrestleMania 31 cuando enfrentó a The Undertaker, además se enfrentó a John Cena en WrestleMania 30 y tuvo un careo con The Rock en WrestleMania 33: “Enfrentar a esas leyendas es una cosa, pero aún me falta vencerlas”, aclaró el monarca de la Familia Wyatt. Muchos son los rumores que dicen que en el combate de este año en WrestleMania Bray Wyatt se enfrentará a Randy Orton, pero el luchador lo negó anunciando que se enfrentará a John Cena o AJ Styles, pues va a ganar el Royal Rumble. Con todos los rumores a la orden del día, Windham Lawrence Rotunda, nombre real de Bray Wyatt, anunció cual era su combate soñado para WrestleMania: “Me gustaría enfrentarme un par de veces más con The Undertaker, pero mi rival soñado para WrestleMania es Daniel Bryan”.

Actualmente, Bray lidera la Familia Wyatt formada por Luke Harper, Randy Orton y él mismo. En el pasado a la Familia Wyatt pertenecieron Erick Rowan, el cual lleva lesionado desde el mes de octubre, y Braun Strowman. Rotunda repasó la actualidad del stable donde encuentra a Luke Harper fundamental: “Sin Luke Harper no hay Wyatt Family. Es un luchador que está muy infravalorado”, afirmó Bray. El luchador también tuvo palabras para Braun Strowman, el cual está siendo el monster heel por excelencia en Raw: “Braun es mi hermano, siempre será mi hermano, y estoy muy orgulloso de su progreso”, concluyó Brya sobre Braun Strowman.

Con el Road to WrestleMania a punto de empezar, la WWE está empezando a dar a conocer los luchadores que en 2017 se unirán al Hall of Fame de la compañía. El primer luchador que ha anunciado la compañía de Vince McMahon ha sido Kurt Angle. Una de las leyendas que están sonando en los últimos días para ingresar en el salón de la fama es Mike Rotunda, padre de Bray Wyatt y de Bo Dallas. Bray durante la conferencia telefónica afirmó que “mi padre se merece estar en el Hall of Fame de la WWE”.

En el mes de mayo los luchadores de la WWE vuelve a estar de gira por Europa y el roster de SmackDown volverán a pisar tierras españolas. Los fans españoles podrán volver a disfrutar de Bray Wyatt el cual informó que se siente muy cómodo en España, pues “se parece a Louisiana (tierra natal del luchador)”.