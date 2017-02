Tyson Kidd se retira de la lucha libre

Tyson Kidd (WWE.com)

Tyson Kidd hizo su debut en el roster principal de la WWE el día 10 de febrero de 2009 acompañado de Natalya en una edición de la marca extrema de la compañía de Vince McMahon, ECW. Derrotó a varios jobbers durante semanas hasta que el 24 de marzo perdió junto a Jack Swagger contra Evan Bourne y Tommy Dreamer. Durante un feudo con Finlay debutó David Hart Smith formando The Hart Dynasty junto a Tyson Kidd y su novia Natalya.

A finales del año 2009, más concretamente el día de Navidad de dicho año, tuvieron una oportunidad por los Campeonatos Unificados en Parejas de la WWE ante D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels) pero los campeones retuvieron el título.

Apareció como leñador durante Wrestlemania 26 en la lucha que enfrentaba a Mr. McMahon y Bret "The Hitman" Hart. Tyson Kidd, junto a toda la familia Hart, ayudó a su tío a llevarse la victoria ante el CEO de la WWE.

Tras unos meses en el roster principal el luchador canadiense volvió al territorio de desarrollo de la compañía, NXT. Durante esta etapa participó también en varios Pre-Shows de algunos PPVs. En NXT TakeOver: Fatal 4-Way compitió en un combate por el NXT Championship pero la lucha fue ganada por Neville.

En enero de 2015 formó equipo con el suizo Cesaro. El 22 de febrero en Fastlane, Cesaro & Tyson Kidd derrotaron a The Usos y se convirtieron en los nuevos campeones en parejas de la WWE. En el Kick-Off de Wrestlemania 31 retuvieron los títulos en una Fatal 4-Way ante The Usos, Los Matadores y The New Day. Perdieron los campeonatos ante The New Day en Extreme Rules.

En un Dark Match Tyson Kidd se enfrentaba a Samoa Joe. El samoano le aplicó un Muscle Buster que le lesionó de máxima gravedad el cuello a Kidd.

El pasado 4 de febrero de 2017 Dave Meltzer anunció a través de su cuenta de Twitter que Tyson Kidd no volvería a luchar nunca más debido a la lesión que le provocó Samoa Joe dos años atrás.