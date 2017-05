Posible vuelta de CM Punk al wrestling

Google Plus

Foto: WWE.com

Phil Brooks, más conocido como CM Punk, estaría cerca de retornar al negocio de la lucha libre profesional. La empresa 5 Star Wrestling parece estar sondeando al ex-luchador de la WWE para que participe en su próximo torneo, el cual contará con 128 luchadores, entre los cuales están John Morrison, Rey Mysterio y Carlito y se dará comienzo el próximo 10 de junio en Liverpool, Inglaterra.

La oferta para contratar a Punk sería de un millón de dólares, una cifra mareante. El promotor británico Daniel Hinkles quiere que forme parte de su tour. En una reciente entrevista señaló: "Estamos dispuestos a invertir mucho dinero para contratarle (CM Punk). Es el luchador que todo el mundo quiere que esté en nuestras filas".

Sin brillo en UFC

Recordemos que CM Punk acabó su andadura en la lucha libre profesional en 2014 para recalar en UFC. La carrera de CM Punk en UFC no fue todo lo bien que se esperaba. Tenía pactadas varias peleas, pero numerosas lesiones han lastrado su desarrollo que vio como perdió en dos minutos y 14 segundos ante Mickie Gall en UFC 203 (septiembre de 2016).

Ante la negativa de UFC de seguir luchando (Phil Brooks tenía pactadas ocho peleas con UFC) Punk ha comenzado a grabar un reality show televisivo lamado The Challange: Champs vs Pros. No se tiene ninguna idea de cuál será su futuro en las artes marciales mixtas (MMA).

CM Punk luchó en ROH, donde fue campeón por parejas y campeón mundial de la compañía. Después, WWE lo fichó y estuvo durante ocho años en la empresa donde destacan varios títulos mundiales, campeonato intercontinental, dos veces ganador del Money in the Bank, un reinado de 443 días como campeón de la WWE. La salida de Punk de la empresa tuvo lugar en el año 2014 poco después de Royal Rumble del año 2014.