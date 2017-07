Rusev vuelve a la acción

Google Plus

Foto: WWE.com

Como varios medios informaban, el luchador Rusev recibió el alta médica hace dos semanas. Llevaba inactivo desde el PPV, Fastlane donde atacó a Jinder Mahal después del combate de este contra Cesaro, donde el luchador suizo consiguió la victoria.

Rusev fue drafteado junto a su entonces mánager Lana a SmackDown Live en el Shake Up. Lo más seguro es que vuelva en solitario ya que su esposa Lana acaba de empezar su carrera individual en la compañía.

Hace una semana, en un live event de la compañía, Rusev hizo acto de presencia en Vancouver, formando parte en una triple amenaza junto a Kevin Owens y Sami Zayn. Como hemos dicho antes, apareció solo, sin la presencia de Lana.

Cuando Jinder Mahal se hizo con el título de la WWE contra Randy Orton se pensó de enfrentar a Rusev contra Jinder Mahal por el título mundial en el SmackDown Live pasado, pero hubo un cambio de la storyline y se descartó la idea, ya que el ex-campeón de los Estados Unidos ya gozaba del alta. Originalmente se tenía planeado su regreso en el evento Money in the Bank, pero la falta de un permiso médico terminó por atrasar esto. Para su regreso a los cuadriláteros se ha anunciado que enfrentará a Mojo Rawley y Kevin, mientras que en la siguiente se medirá ante Owens y Shinsuke Nakamura.



Rusev se lesionó el pasado mes de marzo, y no participó en el mayor evento del año de la WWE, Wrestlemania 33. Se espera que entre en algún tipo de rivalidad con Jinder Mahal, después de que este acabe de su feudo con Randy Orton. De momento, Rusev participará en varios live shows esta última semana de junio y se reincorporará en breve a SmackDown y así debutar por fin con su nueva marca.