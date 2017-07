The Shield, cada vez más cerca

The Shield a poco de reunirse. | Foto: WWE

Hace bastante tiempo nació el equipo más reconocido de los últimos tiempos en la WWE, aparecieron causando un gran caos contra superestrellas de alto calibre como John Cena, Kane, Undertaker, Randy Orton, Chris Jericho, entre otros. Las acciones del llamado equipo comando, The Shield conformado por Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns marcaron una época de autoridad y dominio en los cuadriláteros. Sin embargo, como todo en WWE, el equipo llegó a su fin en 2014 cuando Rollins atacó por la espalda a sus compañeros y dio inicio a las carreras en solitario de cada uno a posteriori.

Últimamente la WWE planea reunir al ex comando, dando pistas de ello desde el pasado evento de Survivor Series, cuando Dean Ambrose apoyó a Rollins y Reigns para eliminar a AJ Styles de la lucha tradicional de cinco contra cinco, dejando la idea de un posible restablecimiento. En el último pague-por-ver de 2016, Rollins ganó la lucha por descalificación de Kevin Owens, pero este retuvo el campeonato por ayuda de Chris Jericho, debido a ello, Reigns llegó a ayudar a Rollins y juntos castigaron a 'JeriKO'. Desde entonces se ha visto a Reigns y Rollins colaborar como dúo en algunas ocasiones.

De todas maneras, la posibilidad de una reunión se mantuvo como un guiño a los aficionados que esperaban que se reformara la alianza. Las posibilidades no estuvieron tan altas hasta que Ambrose fue transferido a Raw en el Superstar Shake-Up. Con la llegada del 'Lunático' a Raw, la reunión se vio como algo ya firmado.

La rivalidad de Dean con The Miz y la de Rollins contra Bray Wyatt avivó el fuego de The Shield en las últimas dos semanas. Rollins apoyó a Ambrose en una confrontación contra Miz, tras lo cual el 'Lunático' expresó que "conoce" a Seth y que "no habrá reunión de The Shield", diciéndolo que fue Rollins el que traicionó al stable. De todas maneras, esa misma noche, Ambrose llegó a rescatar a Rollins de un ataque tras su combate contra Wyatt.

En la última emisión de Monday Night Raw, Ambrose y Rollins conversaron dentro del ring, el 'Degüella Reyes' se disculpó por haber roto The Shield y Ambrose se rehusó a golpearle con una silla metálica, luego se enfrentaron a Bo Dallas, The Miz y Curtis Axel en una lucha improvisada. Tras esto ambos estuvieron compartiendo palabras en el vestuario como compañeros y se pactó una lucha handicap dos contra tres para el próximo programa contra 'The MizTourage'.

Nunca se había visto tan cercano el regreso de The Shield, con las disculpas públicas de Rollins se espera que el stable se reforme para las próximas semanas a plenitud y así en Summerslam podríamos ver nuevamente a uno de los mejores equipos en la historia de WWE.