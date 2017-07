Xavier Woods: “Nadie sabe si vamos a tener un combate en SummerSlam"

Woods ataca a uno de los componentes de The Usos en el último combate. Foto: WWE.com

Con SummerSlam a la vuelta de la esquina la WWE ha preparado una serie de conferencias telefónicas en las que diferentes miembros del roster de Raw y de SmackDown repasan la actualidad de sus carreras. Este martes le tocó el turno a Xavier Woods, el cual habló sobre el pasado y el futuro de New Day.

El pasado domingo los miembros de New Day se hicieron con el título por parejas de SmackDown tras derrotar a The Usos en un gran combate. Xaver Woods destacó este combate como uno de sus favoritos. Ahora con los títulos por parejas New Day buscan retadores para SummerSlam aunque aún no es oficial que los títulos se defiendan en el evento: “Nadie sabe si vamos a tener un combate en SummerSlam, yo lo espero. Un combate con los Usos estaría bien, tiene la clausula de rematch, pero hay otros equipos. Se verá en las semanas que vienen”, afirmó Woods.

Los miembros de New Day tienen el récord del reinado más largo con los títulos por parejas. Ahora que han recuperado el cinturón empiezan un nuevo reinado en el que según Woods van a ir “día a día, combate a combate”. A pesar de esta afirmación, el propio luchador admitió que quieren “romper nuestro propio récord y tener lo títulos aún más tiempo”.

New Day formaron parte del roster de Raw hasta el Shake-Up, donde pasaron a SmackDown. Con esto conocen las dos divisiones por parejas de las dos marcas de la compañía de Vince McMahon, con todo esto Woods admitió que la división de parejas de la marca azul es mejor que su homóloga pues New Day está en ella.

El stable al que pertenece Woods cumplió tres años hace poco, siendo unos de los equipos que más tiempo ha durado. Xavier no quiso desvelar el secreto de como han conseguido mantenerse, pero si que admitió que puede ser porque pasan mucho tiempo tiempo juntos y porque piensan como equipo en vez de forma individual.

En el último WrestleMania, New Day fueron los anfitriones del evento, dejando a un lado el poder tener una lucha. El componente del stable afirmó que fue una experiencia “genial” y que siempre recordará la vez que fue anfitrión de WrestleMania. Durante la conferencia Woods destacó que durante el evento magno de este año fueron parte del regreso de los Hardys y destacó la oportunidad de hacer la promo inicial de WrestleMania, algo que “no mucha gente puede decir que ha hecho”.