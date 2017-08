Randy Orton tiene su venganza

Google Plus

Orton aplica el RKO. Foto: WWE.com

John Cena fue el encargado de abrir el programa, El Marine tomó el micro para dar la bienvenida al público y para hablar sobre su combate de la semana pasada contra Nakamura. Cena alabó a Nakamura diciendo que golpeaba fuerte y que sencillamente perdió. Baron Corbin interrumpió el discurso de Cena para decirle que le debe respetar. Cena amenazó a Corbin, pero este no entró en el juego del Marine. Tras intercambiar palabras, Daniel Bryan apareció en el escenario para anunciar un combate entre Corbin y Cena para SummerSlam.

The Usos vs. Tye Dillinger y Sami Zayn

Dillinger empezó dominando y le dio el relevo a Zayn que buscó la Helluva Kick rápidamente, pero The Usos lo evitaron. Tras los anuncios Dillinger tomó el relevo e hizo el hot tag. Dillinger aplicó un Spinebuster, pero The Usos con trabajo en equipo frenaron el impulso de Dillinger. The Usos atacaron la pierna de Dillinger y con una llave de sumisión se llevaron la victoria.

Victoria: The Usos por sumisión.

The Usos tomaron el micro para reirse de New Day, pero Big E los interrumpió mientras Woods y Kofi los atacaron por la espalda. Cuando Kofi los iba a atacar con una silla, The Usos consiguieron escapar.

Orton fue entrevistado sobre su combate en SummerSlam y sobre el combate de revancha que tuvo con Jinder Mahal.

Tyler Breeze y Fandango presentaron un nuevo episodio de The Fashion Police. The Ascension aparecieron, mientras Breeze buscaba a Fandango, este apareció de repente diciendo que se lo llevaron los extraterrestes. Arn Anderson entró a la oficina y confensó haber destruido el caballo.

Charlotte Flair vs. Lana

Lana trató de golpear a Charlotte varias veces, pero la hija de Ric Flair tomó la iniciativa. Lana le dio una bofetada a Charlotte y esta le respondió con un Big Boot y una Figure 8 para conseguir la victoria.

Victoria: Charlotte por sumisión.

Charlotte aplica la Figure 8. Foto: WWE.COM

Shane McMahon subió al ring y tomó el micro para hablar del combate por el título de EEUU de SummerSlam. AJ Styles y Kevin Owens subieron al ring y el público los recibió de una forma dividida. Shane se dirigió a Owens para decirle que será un árbitro imparcial, a lo que Owens se disculpó y recordó el escándalo de Monreal. Además Owens recordó la antigua rivalidad entre Styles y Shane para Wrestlemania 33. AJ tomó la palabra para decir que él tampoco confía mucho en Shane, ni en ningún McMahon. Owens recordó que Shane ya fue árbitro en Survivos Series de 1998 puso el vídeo de como Shane no le dio la victoria a Stone Cold. Shane tomó el micro y afirmó que sería un árbitro justo y pidió que no le dieran una razón para involucrarse. AJ retó a un combate en ese mismo momento a Owens, pero este rechazo el ofrecimiento. Owens golpeó a Styles y este trató de contestarle, pero de forma errónea le aplicó una Pele Kick a Shane.

Tamina y Lana hablaron en los vestuarios. Tamina trató de reírse de Lana, diciendo que no luchara como ella, aunque afirmó que tiene mucha ambición.

Carmella vs. Naomi

Carmella dio el primer golpe con un rodillazo, pero Naomi le respondió con una bofetada. Tras los anuncios, Carmella dominó sobre su rival, pero esta consiguió romper una llave para tomar la delantera. Naomi buscaba altura, pero James Ellsworth apareció de debajo del ring para evitar el salto. Carmella con una Superkick consiguió la victoria.

Victoria: Carmella por cuenta de tres.

Carmella aplica la Superkick. FOto: WWE.com

Natalya se cruzó con Carmella y Ellsworth en los pasillos del pabellón. Natalya amenzó a James, mientras que Carmella le recordó que tiene el maletín.

Renee Young entrevistó a Nakamura. El luchador japonés afirmó que siempre quiso estar en WWE y luchar contra los mejores. Sobre su combate con John Cena dijo que no podía describir lo que se siente al derrotar a Cena. Para acabar la entrevista, Nakamura aseguró que en SummerSlam la dinastía Nakamura comenzará.

Grudge Match: Jinder Mahal vs. Randy Orton

El combate empezó con un intercambio de golpes en el que Orton pareció salir reforzado. La pelea paso al ringside, donde Orton dominó sobre Jinder lanzándolo contra la mesa de los comentaristas. Jinder consiguió golpear a Orton, pero este mantuvo el dominio. Orton buscó el RKO sobre la mesa, pero Mahal lo invirtió. Tras los anuncios Jinder dominó sobre su rival con varios rodillazos. Orton aplicó un SuperSuplex y tomó el dominio de la lucha con varias llaves seguidas. Mahal respondió con un gran rodillazo, pero la cuenta posterior solo llegó a dos. Orton evitó el Khallas y aplicó su característico DDT. Jinder consiguió sorprender a Orton con un par de golpes, pero La Víbora le aplicó RKO de la nada para conseguir la victoria.

Victoria: Randy Orton por cuenta de tres.

Tras el combate Rusev apareció para atacar a Orton. El búlgaro quedo celebrando en la rampa, mientras Orton se dolía en el suelo.