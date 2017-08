Alberto El Patrón desposeído del título de GFW

Alberto en su entrada al ring en WWE. Fuente: WWE

Tras la pelea con Paige en el aeropuerto de Orlando GFW decidió suspender a Alberto el Patrón hasta que se aclarase su situación con la justicia. A pesar de que el mexicano ha sido considerado inocente, la empresa está molesta con como llevó la situación y por tanto han decidido que la mejor solución es quitarle el título. No hay una fecha para que vuelva al roster de la empresa o en qué condiciones volverá, lo único seguro es que no participará en Destination X donde posiblemente se coroné a un nuevo campeón.

Además de estos problemas han surgido reportes indicando que la compañía no está nada contenta con el luchador debido a que está provocando altercados en backstage tanto contra Paige como contra otros wrestlers de la compañía. Todo esto no ayuda a la fama que se ha granjeado en otras empresas el mexicano, siendo acusado tanto de mal compañero como de violento y de ególatra. Por otro lado Alberto asegura que la decisión fue sugerida por él para demostrar que todos los wrestlers son tratados de la misma forma por GFW.

Recordemos que del enfrentamiento en el aeropuerto aún no se sabe si Paige tendrá que enfrentarse a cargos o no mientras que el ex luchador de WWE ha sido exonerado. No obstante sigue siendo acusado por la familia de Paige de malos tratos, mientras que según testigos de la pelea Paige le dijo que llevaba dos días sin parar de esnifar cocaína y que olía a alcohol.

No parece que este asunto tenga una resolución cercana, pero es claro que GFW no desea tener como campeón a alguien que está dando una mala imagen de la empresa. Mientras tanto solo queda esperar a nuevas noticias y observar que más dice Del Río en redes sociales, donde es muy activo, como demostró al insultar por ellas a WWE.