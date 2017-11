Un nuevo final polémico para Bound for Glory

Google Plus

Las tres Knockouts se preparan para su combate por el título. Fuente: TNA

El show empezó con malas noticias después de saberse que Taya no podría competir en el evento debido a problemas de última hora pero sin que eso desanimase al público que llenó el estadio de Ottawa. Directamente se empezó con el primer combate de la noche.

Trevor Lee (c) vs Dezmond Xavier vs Garza Jr. vs Sonjay Dutt vs Matt Sydal vs Petey Williams

Siguen las normas de la lucha libre, solo dos luchadores en el ring y solo se puede entrar por relevo o porque uno de los dos legales salen del ring. Sydal empezó atacando a Xavier después de que este entrase en el ring pero rápidamente entró Petey Williams, muy apoyado por parte del público. Tras Trevor Lee intentando limpiar el ring, el campeón fue castigado por todos sus retadores con una superkick.

Xavier, Sydal y Williams se unieron para volar sobre Garza y Sonjay Dutt. Esta ofensiva permitió a Trevor Lee castigar el brazo de Garza dentro del ring. Xavier conectó su finisher en Lee pero Sonjay Dutt evitó la cuenta, Garza y Williams trataron de ganar el combate sometiendo al rival por lesión pero sin éxito debido a la intervención del resto de luchadores. Petey Williams conectó el Canadian Destroyer en Xavier pero Lee aprovechó para hacer el pin sobre Dezmond al lanzar a Williams fuera del ring, reteniendo así el campeonato.

Tyson Dux vs Taiji Ishimori

Ishimori demostró su dominio dentro del ring controlando como quiso a Dux hasta conectar un 450 Splash para ganar el combate. Fuera del ring apareció Laurel Van Ness dando vueltas sin rumbo fijo y pareciendo tan loca como siempre.

Grado intentó solucionar las cosas con Abyss antes del combate que les enfrentaría a ambos pero el monstruo no se asustó. Tras amenazarle con devolverle a su país, el británico aseguró que derrotaría a Abyss para poder seguir viviendo en Estados Unidos.

Alberto el Patrón apareció pidiendo el favor del público tras decir que volvía a Impact aunque parte de la afición le pitó claramente. El mexicano aseguró que no había hecho nada malo para que le suspendiesen (recordemos que está acusado de violencia de género) y que nadie se preocupa por sus hijos y la imagen que dan de él. Tras exigir a JB que le diese la mano y pidiese disculpas, él cual se la dio con pánico, siguió diciendo que iba a hacer una declaración esa misma noche.

Abyss vs Grado en un Monster´s Ball Match

Abyss exigió a Grado bailar, el cual aprovechó para hacer un low blow sobre el monstruo. El británico empezó a lanzar todos los objetos al ring para tratar de ganar el combate de forma sorpresiva. Abyss no dudó en usar la grapadora contra Grado en cuanto se recuperó y rápidamente buscó la mesa con alambre de espino para usarla.

A pesar de la diferencia de peso Grado logró aguantar contra Abyss e incluso conectó una Big Boot con la que el monstruo cayó en el alambre de espino. Le puso una segunda encima y busco altura para un Splash con el que la cuenta solo llegó a dos. Laurel Van Ness conectó su finisher en Grado por dejarla en el altar pero cuando iba a usar a Janice fue Rosemary la que intervino lanzando el red mist sobre la novia loca.

Abyss y Rosemary se quedaron dentro del ring solos y a pesar de que consiguió salvarse cegó sin querer al monstruo provocando su propia Chokeslam sobre las chinchetas. Tras un fallo en la campana que casi le da la victoria a Grado, el monstruo conectó el Black Hole Slam sobre una mesa con espino para derrotar a Grado ante la mirada enfurecida de Rosemary.

Team Impact hizo una promo en la cual EC3 estuvo callado mientras que James Storm y Eddie Edwards llevaban la voz cantante asegurando que esta noche sorprenderían a Team AAA

EC3, James Storm y Eddie Edwards (Team Impact) vs Texano Jr, el Hijo del Fantasma y Pagano (Team AAA)

A pesar de las guerras entre EC3 y el resto de compañeros, los luchadores de Impact dominaron los primeros minutos hasta que Pagano atacó a Storm debido a que el árbitro no estaba pendiente del córner mexicano. Pagano y Storm quedaron finalmente solos dentro del ring hasta que Storm voló hacia el exterior llevándose por delante a todos sus compañeros y enemigos.

Storm hizo un Elbow Drop sobre Texano pero no pudo capitalizarlo, igual que un Piledriver a Eddie Edwards en el exterior del ring. EC3 hizo un doble Low Blow y un doble One Percenter, tras ello le dio el relevo a Storm quien conectó el Last Call para lograr la victoria sobre Pagano. Ambos luchadores se mostraron respeto tras el combate ante el aplauso del público y la alegría de Eddie Edwards.

oVe (c) vs LAX por los títulos por parejas de IMPACT en un 5150 Street Fight

Antes del combate un luchador desconocido dejó a un miembro de LAX totalmente noqueado en backstage sin que se supiese quién es el atacante a Homicide. Aun así LAX arrancó enrabietado, saltando sobre sus oponentes sin preocuparse lo más mínimo de que hubiese arrancado el combate. Rápidamente la acción se dividió en una guerra en ringisde mientras que Santana y Dave Christ se pegaban entre el público acabando con Santana lanzándose sobre Christ desde lo alto de un andamio.

Ortiz sufrió un Suplex sobre sillas pero Santana salvó a su compañero del pin de Jake. Cuando LAX tenía el combate ganado apareció Sami Callihan para lanzar a uno de los latinos contra la escalera y al otro un piledriver sobre una mesa, permitiendo el pin de los campeones para retener el cinturón.

Tras el combate escupieron a la bandera de Puerto Rico y la lanzaron encima de los miembros de LAX y Sami Callihan se presentó como miembro de oVe.

Sienna (c) vs Gail Kim vs Allie por el título femenino de Impact

Tras unos primeros minutos donde Sienna tuvo sus momentos de dominio, Allie y Gail Kim acabaron solas dentro del ring, golpeándose con todo lo que tenían. Las luchadoras lo dieron todo, siendo Allie la que sufría más castigo mientras que Sienna jugueteaba con Gail Kim sin ser aún así capaz de hacerle el pin.

Allie conectó un Codebreaker sobre Sienna y Kim un Eat Defeat sobre Allie que le hubiese dado la victoria si no fuese por la intervención inesperada de la propia Sienna. Tras dejar noqueada a Allie debido a que la lanzó contras las escaleras la campeona, Kim conectó el Eat Defeat para ganar el cinturón en uno de sus últimos combates antes de retirarse.

Jimmy Jacobs apareció yendo a la mesa de comentarios directamente solo para asegurar que trabajaba a partir de ahora en Impact para sorpresa de Jeremy Borash y Josh Matthews.

Bobby Lashley y King Mo vs Stephan Bonnar y Moose

Moose y Lashley dominaron a los hombres de la MMA, quedando los dos solos en el centro del ring para golpearse. En estos duelos Mo se llevó un fuerte corte encima del ojo, el cual estuvo sangrando durante todo el combate. Mo y Bonnar tuvieron también varios minutos de lucha al estilo de la UFC con King dominando arriba y Bonnar el suelo.

Cuando Stephen tenía en una llave a Mo apareció American top Team para destruir al ex campeón de la UFC. Aún así Moose consiguió controlar el ring tras destrozar a todos los miembros del equipo rival, pero se equivocó al salir de la jaula dejando solo a su compañero en el ring con los seis miembros del otro equipo. En ese momento Moose se lanzó desde lo alto de la jaula pero al final Lashley conectó su Spear para ganar el combate.

Eli Drake (c) vs Johnny Impact por el título global de Impact

Adonis intervino desde los primeros segundos atacando a Impact para ayudar al campeón. Drake consiguió dominar a base de frenar la ofensiva de Drake mediante frenazos constantes del ritmo del combate, impidiendo que la velocidad de su rival entrase en acción. Aun así gracias a big moves Impact consiguió que el combate se equilibrase.

Cuando Adonis quiso intervenir en los instantes finales se llevó un golpe con el cinturón que lo dejo noqueado. Impact conectó el Thursday Night Delight pero Drake logró sobrevivir de forma milagrosa. Cuando Impact dio el Starship Pain, el Patrón intervino para evitar la cuenta dejando al árbitro noqueado y golpeando con una silla al aspirante.

El mexicano entró en el ring para golpear con el cinturón a Eli Drake y con la silla una vez más a Morrison, colocando a Eli sobre el aspirante para que retuviese el cinturón ante el enfado del público. El show terminó con Alberto sonriendo en la rampa y los dos luchadores noqueados en el ring.

Bound for Glory fue muy decepcionante y el papel de Alberto el Patrón solo puede ser considerado sencillamente como una aberración. A pesar de ser heel su primera promo hablando sobre sus problemas con Paige como algo de lo que deberíamos sentir pena es sencillamente inaceptable.