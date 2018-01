Google Plus

Previa SmackDown Live 09/01/18: Styles contra el mundo

La semana pasada la acción concluyó de manera polémica en SmackDown Live cuando el gerente general Daniel Bryan anunció que AJ Styles enfrentaría no solo a uno, sino a dos rivales en el próximo gran PPV de la WWE: Royal Rumble. Este martes desde el Legacy Arena en Birmingham, Alabama se espera saber qué opina Styles sobre dicho combate, se sabrá quién avanza a la siguiente fase del torneo por el campeonato de los Estados Unidos, acción entre mujeres y el título por parejas. Transmite la cadena estadounidense USA y puedes seguir las eventualidades en nuestro Twitter (@WrestlingVAVEL).

Amenaza doble

Las diferencias entre Shane McMahon y Daniel Bryan le costaron al Fenomenal una potencial victoria sobre Sami Zayn la semana pasada. El campeón máximo pidió tanto al gerente general como al comisionado que dejaran de actuar como chavales. Pero la última palabra la tendría Daniel Bryan, quien anunció que Styles tendrá que defender su título en una lucha handicap contra Kevin Owens y Sami Zayn en Royal Rumble. Styles dará sus opiniones en el nuevo episodio de la marca azul.

A la caza del título

El cinturón de los Estados Unidos, dejado en vacancia por Dolph Ziggler está cada semana más cerca de tener un nuevo dueño. Con Bobby Roode, Jinder Mahal y Xavier Woods clasificados a la siguiente fase, solo queda a la espera de Mojo Rawley o Zack Ryder quien hasta Clash of Champions eran el equipo conocido como The Hype Bros y ahora tendrán que medirse uno contra uno para acercarse más al título individual de la marca azul.

Becky Lynch regresa recargada

La pelirroja regresó la semana pasada con intención de probar que está lista para llevar la batalla al trío conocido como The Riott Squad, quienes la lesionaron cuando recién llegaron a SmackDown. Esta semana enfrentará en acción de uno contra uno a Ruby Riott, sin embargo, Becky no está sola para el ajuste de cuentas, la acompañarán Charlotte y Naomi para evitar que Liv Morgan y Sarah Logan interfieran y le cuesten el triunfo a la irlandesa.

Asimismo, sigue el rumbo hacia el primer Royal Rumble femenino, esperando anuncios de otras estrellas que puedan unirse a la batalla de 30.

Piden justicia

Shelton Benjamin y Chad Gable ya festejaban la semana pasada la consecución de los campeonatos en pareja sobre The Usos. Sin embargo, la decisión arbitral posterior reveló que ni Gable ni Jimmy Uso eran los hombres legales dentro del ring, por lo que el combate fue reiniciado y los campeones retuvieron. Pero según publicó WWE.com, The New American Alpha ha pedido que se haga justicia sobre la polémica decisión que tomó el árbitro y esta semana se conocerá qué le depara al título por parejas.

The Ascension al matadero

Konnor y Viktor salvaron a sus amigos Breezango la semana pasada antes de recibir una nueva paliza por parte de Luke Harper y Erick Rowan, ahora conocidos como The Bludgeon Brothers. De todas maneras, la pareja conformada por Tyler Breeze y Fandango no se mostró satisfecha tras tener dos combates contra semejantes bestias del cuadrilátero, por lo que pidieron a Daniel Bryan que organizara una lucha apta para el tamaño de ambos gigantes, por lo que los alineó contra The Ascension. ¿Podrán hacerle frente a los gigantes con las mazas?