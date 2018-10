Jorge Lorenzo: "Estamos demostrando que vamos fuertes en todos los circuitos"

El rendimiento de Jorge Lorenzo esta temporada sigue mejorando cita tras cita. Después de ser protagonista en el Gran Premio de la República Checa junto a su compañero de equipo y a Marc Márquez, el piloto mallorquín ha sido uno de los más rápidos durante todo el fin de semana, en todas las condiciones. Lorenzo saldrá mañana desde la tercera posición de la parrilla de salida, después de quedarse a algo más de una décima de Marc Márquez, que lo hará desde la pole.

Tras la sesión de clasificación, en el parque cerrado, Jorge Lorenzo ha reconocido que los tres pilotos de la primera fila de parrilla están muy igualados. “Durante la qualy, estaba un poco preocupado porque he tirado fuerte en el primer neumático y el tiempo no ha sido muy bueno. Estaba bastante lejos del tiempo de Marc. Con el segundo, he mejorado casi un segundo. La lástima es que el neumático delantero a la tercera salida ya estaba un pelín desgastado y me impedía hacer el paso por curva y quizás eso nos ha impedido bajar una décima o dos para hacer la pole”, ha reconocido el mallorquín.

El #99 ha reconocido que le hubiese gustado probar más cosas en su moto, pero aun así está contento con el resultado de hoy. “Me hubiese gustado probar más cosas en la moto, probar más settings y poner la moto más a mi gusto”, ha declarado Jorge Lorenzo. “De todas formas, hemos ido rápido en todas las condiciones y en todos los entrenos y estamos demostrando que vamos fuertes en todos los circuitos”.

Jorge Lorenzo saldrá desde la tercera posición. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

De cara a la carrera de mañana, Jorge Lorenzo asegura que todo dependerá de la salida y que habrá que tener en cuenta la degradación de los neumáticos y la gasolina. “En este circuito, de momento, estamos sufriendo con la degradación de los neumáticos, también la gasolina es un poco incógnita. Tenemos que estudiar un poco si llegamos a final de carrera con toda la potencia, pero yo creo que estamos preparados para estar fuertes hasta final de carrera”, concluye el piloto mallorquín.