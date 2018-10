Zak Brown: "Pondría a Stoffel en uno de los asientos de Toro Rosso"

Justo el día después de finalizar el Gran Premio de Italia, McLaren hizo oficial que Stoffel Vandoorne no continuaría como piloto de la escuderia inglesa en la temporada 2019. Por otro lado, el conjunto de Woking, oficializó que Lando Norris sería la pareja de Carlos Sainz para la siguiente temporada, formando una interesante dupla.

VAVEL, preguntó a Zak Brown en el hospitality de McLaren, cuando aún no se sabía el destino de Vandoorne, si el equipo tenía pensado ceder a Lando o Stoffel a Toro Rosso para facilitar el fichaje de James Key lo antes posible. El director americano afirmó que aún no habían hablado con Toro Rosso, y que ellos no se iban a preocupar por los asientos del equipo de Faenza.

Por otro lado, unos días más tarde, Zak ha hablado del tema, una vez se ha confirmado que Vandoorne será sustituido por Lando Norris. Estando el belga desenlazado de McLaren a partir de 2019, el piloto puede fichar por cualquier otro equipo sin problema, y además, Brown reconoció que en la medida de lo posible ayudarían al #2 a encontrar equipo, para que no se quedara sin asiento.

"Definitivamente creo que es un buen piloto de Fórmula 1, y si yo fuera Toro Rosso, tienes dos asientos disponibles, o eso parece, y yo pondría a Stoffel en uno de ellos. Es un destacado piloto de carreras. Nosotros ya sabes, miramos hacia el futuro y Lando es una futura estrella. Creo que en un entorno diferente, Stoffel puede sobresalir más con un mejor monoplaza", reconoció el americano.

Por otro lado, añadió que: "Creo que hemos tenido un paquete muy pobre durante dos años. Alguien como Fernando puede adaptarse más rápido, tiene mucha experiencia, aún así, Stoffel estuvo muy cerca de él, mucho más cerca que, como comentó Fernando, otros compañeros de equipo. Cuando tienes un compañero de equipo como Fernando, que puede aprovechar toda esa experiencia, y es reconocido como el mejor o uno de los mejores que hay, sabes que se va a adaptar a esa situación mejor"

Si algo esta claro, es que McLaren carga con la culpa del discreto paso de Vandoorne por la Fórmula 1. El piloto belga fue campeón de GP2 en 2015 firmando una temporada sensacional, y desde entonces, no se ha vuelto a ver al 'Stoff' que tenía estrella y que podía ser el futuro de McLaren y la Fórmula 1, hoy en día, ese sitio que tenía Vandoorne, lo ha ocupado Lando Norris.

Por último, reconoció que: "Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a Stoffel lo haremos en un abrir y cerrar de ojos, lo consideramos de la familia, ha sido excepcional trabajar con él. Afortunadamente sigue en la Fórmula 1, merece estar aquí, pero ya sabéis que tenemos otros asuntos en otras categorías, y no dudaría en mantener a Stoffel dentro de la familia McLaren si hubiera un asiento disponible y él tuviera el deseo de correr allí".