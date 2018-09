Alonso: "El décimo cuarto creo que es lo que merecíamos"

Fernando Alonso ha firmado una décimo cuarta posición en el Gran Premio de Rusia. El piloto español ha parado en boxes muy pronto y ha explicado a Movistar F1 el motivo de elección de esa estrategia: "Esperando a que algo pasara. Teníamos dos juegos de amarillas. Éramos los únicos en la parrilla y paramos muy temprano a ver si forzábamos un poco a la gente a parar pronto y que acabasen las amarillas y a ver qué hacían. Las amarillas duraron toda la carrera sin problemas para todos y eso fue la peor noticia para nosotros. Tocaba esperar que pasase algún acontecimiento y que ganásemos posiciones que por nuestras prestaciones puras iba a ser difícil. Como digo, teníamos dos amarillos e intentamos forzar a la gente a parar pronto. Pararon todos pronto y parecía que estaba funcionando bien pero luego los amarillos duraron toda la carrera sin problemas".

El piloto asturiano no se esperaba un mejor resultado en Sochi ya que el circuito no le viene especialmente bien a su McLaren: "No teníamos el ritmo. Antes de empezar la carrera lo sabíamos y, sin que pase nada en la carrera, sin abandonos y sin nada, el décimo cuarto creo que es lo que merecíamos. Esta, de las carreras que quedaban, era seguramente a la que más miedo teníamos y por eso elegimos también pagar las penalizaciones de motor aquí".

Alonso espera poder conseguir un mejor resultado el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón aunque tampoco es el circuito que más favorece al equipo: "Japón yo creo que irá un poco mejor pero sigue siendo un circuito complicado. Tenemos más esperanzas en Austin, en México quizás y en Brasil con el tiempo siempre cambiante. Eso ya vendrá más adelante. Vamos a concentrarnos en Japón y como digo los puntos el domingo serían necesarios, sobre todo para ayudar al equipo en constructores ya que tanto Force India como Sauber van a ser una amenaza hasta Abu Dhabi”.