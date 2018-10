Alonso se muestra en desacuerdo con su sanción

Fernando Alonso se ha mostrado crítico con la sanción que recibió durante el Gran Premio de Japón. En la primera vuelta iba luchando por posición con el Williams de Lance Stroll. En la chicane de entrada a meta, Stroll no le dejó espacio y el español se vio obligado a ir por la hierba. Al volver a pista, lo hizo por delante del piloto canadiense. Unas vueltas después, los comisarios investigaron el incidente y concluyeron que Stroll tendría una sanción de cinco segundos por forzar a otro piloto fuera de la pista. A Alonso también le impusieron cinco segundos de sanción por volver a pista por delante de Stroll.

Tras la carrera, el piloto de Williams se acercó a pedir disculpas al asturiano tal y como ha explicado el de McLaren: "Vino a disculparse porque no me vio por el exterior de la última chicane y tuve que irme a la hierba un poco. Hubo suerte de que ambos pudiéramos seguir, pero fue una primera vuelta bastante intensa. Remonté un par de posiciones. Hubo una buena batalla también al final con los Williams".

Fernando Alonso ha argumentado por qué no está de acuerdo con los criterios que se siguen en Fórmula 1 para sancionar a los pilotos y ha expuesto dónde está para él lo malo de este deporte: "En las decisiones, en la aleatoriedad, en la consistencia. Estás frenando por fuera en la última curva y un tío no te ve. Y luego viene aquí a disculparse después de que tú te hayas ido a la grava y hayas recibido sanción. Es una lástima".

El asturiano ha aclarado que en ningún momento se queja de Stroll sino que simplemente está en desacuerdo con los criterios de los comisarios: "No, no. Son las decisiones. Él no me vio. Si te ve y te echa a la hierba, es otra cosa. Pero fue simplemente una decisión desafortunada en carrera. No cambia mucho porque en lugar de 14º, tal vez habríamos sido 12º, pero así son las cosas".

Charlie Whiting ha explicado a Race Fans el motivo de la sanción al asturiano y ha hecho hincapié en que el problema no es que se saltara la chicane sino que se colocara delante de Stroll al volver a pista: "Si hubiera devuelto la posición, no creo que Fernando hubiera tenido sanción.Los comisarios piensan que está muy claro lo que hizo Fernando. Cortó la chicane, pilotó rápido por la grava y salió por delante. Creo que estaba claro que ganó ventaja al abandonar la pista. Los comisarios, de todos modos, piensan que Stroll echó a Fernando de la pista. Puedes decir que por el hecho de que a Fernando le echasen de pista, estaba en su derecho de cortar la chicane, pero no lo estaba. No debería haber ocupado la posición haciendo eso, pero tampoco Stroll debería haberle echado de la pista, así que creyeron que ambos pilotos deberían tener una sanción de cinco segundos por esas dos infracciones independientes".