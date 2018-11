Raikkonen: "Sin la cantidad de mierda que hay en los medios de comunicación, la F1 sería mucho mejor"

Kimi Raikkonen ha declarado su pensar acerca de los medios de comunicación y la imagen que le dan a la Fórmula 1. El piloto finlandés ha mencionado en varias ocasiones que su parte menos favorita de su trabajo es hablar con los periodistas y reporteros, considera que una cantidad enorme de rumores salen del paddock y todo eso perjudica al deporte.

"La gente intenta inventarse tantas cosas sin sentido que en realidad empieza a dañar a la Fórmula 1. Creo que si hubiera menos cosas sin sentido y más cosas que fueran verdaderas, sería mejor para la F1 en muchos aspectos", confesó Raikkonen.

La cantidad de noticias falsas que salen y los rumores que son publicados son para Raikkonen un factor negativo para la F1, menciona que la actitud y comportamiento de los mismos periodistas hace que el tener contacto con la prensa sea un dolor de cabeza.

"La gente siempre se queja y dice 'la F1 no es emocionante', que 'no es esto', que '¿por qué la gente no está tan interesada?'. Pero para ser sincero, creo que sin la cantidad de mierda que hay en los medios de comunicación, las historias, los rumores y esas cosas, fuera menor, la F1 sería mucho mejor", añadió.

Ademas de atender a la prensa, para Raikkonen es muy pesado el viajar tanto, y mas ahora que tiene hijos.

"Mi hijo se me cuelga de la pierna. Es bastante molesto que tengas que decir 'papá vuelve a casa en dos semanas', mi hija también lo hace ahora. A veces, cuando estás cansado, piensas '¿qué c****** hago aquí? Podría estar en otro lugar, en casa, pero eso es normal", ha concluido.