El semáforo F1 VAVEL: Gran Premio de Brasil 2018

Lewis Hamilton gana por inercia, incluso cuando no está destinado a hacerlo. El Gran Premio de Brasil parecía propicio para que Ferrari retardase el alirón de constructores de Mercedes. Sebastian Vettel partía segundo y con la mejor opción de neumáticos para la carrera a priori. Todo fue mal para Ferrari: Valtteri Bottas superó al alemán en la salida y poco tardaría Max Verstappen en hacer lo propio.

En efecto, el rival de Mercedes no era un Ferrari. ¡Era el Red Bull del neerlandés! Tan insultante fue su superioridad que se deshizo sin problemas de Lewis Hamilton tras el primer stint en plena recta. La victoria de Max era segura. Hasta que Esteban Ocon se cruzó en su camino. El francés intentó desdoblarse y, en su intento, se llevó por delante al neerlandés. Después de la carrera, insultos y empujones, pero nada de eso le devolvió la victoria, la enésima de Lewis Hamilton.

Verde

Lewis Hamilton suma y sigue. El inglés sigue empeñado en convertirse en el piloto con mejor palmarés de toda la historia de la Fórmula 1. Y poco le queda a este ritmo. Pole y victoria, y ya van 72. En Brasil, no le hizo falta ser el piloto más rápido, sino el más inteligente y frío. No opuso resistencia al adelantamiento que le planteó Max Verstappen y supo cuidar su propulsor, que acabó tocado el gran premio. Solo 19 victorias más lo separan de Michael Schumacher (91). A este ritmo, podría alcanzar al Káiser en 2020.

Kimi Räikkönen hizo una carrera inteligente. No era el día de Ferrari y el finés no arriesgó. Adelantó a su compañero, Sebastian Vettel, tras un error y volvió a hacerlo después de la primera parada en boxes. Las mismas órdenes de equipo que permitieron al alemán superar a Kimi le devolverían el gesto al finlandés para permitirle atacar a Valtteri Bottas. Consiguió dar buena cuenta de su compatriota y, posteriormente, supo aguantar las acometidas de un fino Daniel Ricciardo para subirse por decimosegunda vez al podio en 2018, una más que Sebastian Vettel hasta el momento.

Amarillo

Sebastian Vettel sigue en caída libre. Clasificó segundo, pero no aguantó la posición ni en la primera curva. Adelantado por Valtteri Bottas, perdería la tercera a favor de un meteórico Max Verstappen y, más tarde, la cuarta frente a Kimi Räikkönen tras un error de pilotaje. Tampoco pudo aprovechar la estrategia de Ferrari, que le favoreció, y tuvo que dejar pasar a su compañero. Es cierto que el alemán tuvo problemas en un sensor de su monoplaza que le impidieron cuajar una buena actuación, pero no menos verdad es que no gana desde el Gran Premio de Bélgica. Errores propios y de su escudería le han impedido lucharle el campeonato a Lewis Hamilton. La situación sigue sin reconducirse.

Sebastian Vettel no cuajó un buen GP de Brasil | Fuente: Getty Images

Otro piloto que parece no encontrarse es Valtteri Bottas. Al finlandés se le escaparon tres victorias que parecían seguras a pocas vueltas del final (China, Azerbaiyán y Rusia), situación que parece haberle afectado. En Brasil, la degradación de sus neumáticos fue tan agresiva que no pudo siquiera aguantar el podio a pesar de que llegó a rodar segundo. Sin embargo, se vuelve a llevar una vuelta rápida en 2018, donde ha conseguido siete y será el hombre que más se llevará a casa, pues aventaja en tres a Daniel Ricciardo, su inmediato perseguidor.

Rojo

Esteban Ocon y Max Verstappen protagonizaron todo lo malo del Gran Premio de Brasil. El piloto francés se intentó desdoblar donde no debía y se llevó a Max Verstappen, que estaba liderando la carrera. Es de entender que, con el calentón, el neerlandés profiriera insultos por la radio. Menos es que, de un modo macarra y chulesco, se dirigiera al francés en la sala de pesaje gritándole y empujándole. Imágenes que la Fórmula 1 tenía ya olvidadas de viejos enfrentamientos entre Michael Schumacher y David Coulthard o entre Nelson Piquet y Eliseo Salazar. A pesar de las desagradables imágenes, impropias de este deporte, la sanción impuesta a Max Verstappen es de dos días de servicios sociales en la sede de la FIA. No se vaya a enfadar.

Accidente entre Esteban Ocon y Max Verstappen | Fuente: Getty Images

McLaren rubricó en Interlagos una de las peores carreras de su historia. Es difícil caer más atrás. Solo Lance Stroll (19º), impidió que los dos bólidos naranjas cerraran la parrilla el sábado. No mucho mejor fueron las cosas en la carrera, donde el canadiense fue el único piloto que evitó que un McLaren cerrase la clasificación: Stoffel Vandoorne fue 15º y Fernando Alonso, 17º. Para más inri, la primera parada del asturiano se saldó con un error de los mecánicos que lo llevó a estar en boxes siete segundos más de lo normal. La única buena noticia para los de Woking es que a 2018 solo le queda el Gran Premio de Abu Dabi. Ni siquiera el anuncio de que el ovetense competirá en las 500 Millas de Indianápolis con McLaren pudo adornar un fin de semana horrible.